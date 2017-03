Desinteligencia entre Transporte y la DGE deja sin colectivo a una escuela de Lavalle

Los alumnos de la escuela César Milstein de El Vergel, Lavalle, sólo pueden llegar al establecimiento en colectivo, un servicio escolar que brinda la empresa Prestaciones. Debido a la falta de acuerdos entre Transporte y la DGE, los chicos llegan tarde o no asisten al colegio porque el servicio de micro no cumple con los horarios estipulados.

Los alumnos de zonas rurales tienen dos formas de llegar a la escuela: el servicio escolar prestado por la empresa de transporte regular de la zona o bien, el servicio contratado por la Dirección General de Escuelas para aquellos jóvenes que viven en lugares donde el colectivo no puede llegar.

En el caso de la escuela 4-159 César Miltein de El Vergel -ubicada a 15 km de la Villa Tulumaya-, sus 270 alumnos tienen problemas con el transporte público. Muchos de ellos son de familias chacareras.

"Si el micro no pasa, no viene nadie a la escuela porque no tienen otra forma de llegar", explicó Silvia Ledda, directora del establecimiento.

Los alrededores de la escuela

La empresa Prestaciones pone en funcionamiento los recorridos escolares sólo cuando hay clases. Por este motivo, cuando hay contraturno, los chicos se quedan sin transporte para volver a su casa o directamente no se presentan porque no tienen cómo volver.

"El martes a la tarde nos dejaron colgados con los chicos, recién cuando logramos comunicarnos con la empresa por teléfono ahí fueron a buscarlo", agregó Ledda. Ahí se agrega otro problema de infraestructura más: la falta de señal telefónica en esa zona de Lavalle.

El problema de cómo llegar a la escuela comenzó antes del comienzo de clases. Ningún alumno asistió a las clases de apoyo ni a los exámenes de febrero porque el recorrido escolar comenzaba recién el 6 de marzo.

"El problema de transporte en las escuelas rurales no es nuevo y los únicos perjudicados son los alumnos porque pierden horas y días de clases", manifestó la directora.

Empresa Prestaciones, encargada del servicio escolar en Lavalle



Desde la Dirección de Transporte explicaron que el problema es de difícil solución.

"El servicio escolar es exclusivo y no puede estar a la misma hora en tres escuelas diferentes. Deberían cambiar los horarios de las escuelas para que nadie llegue tarde", argumentó Carlos Matilla, director de Transporte.

Con respecto a las clases de apoyo, Matilla detalló que desde Transporte pidieron un listado a la DGE con las escuelas que necesitaban adelantar el servicio escolar.

"Si el servicio no comenzó antes es porque no se pidió a la DGE", sentenció el funcionario.

El patio de la escuela César Milstein



Ante la posibilidad de cambiar los horarios de los establecimientos escolares, Ledda explicó que es muy difícil correr el horario de 80 profesores.

"Imaginate los docentes de secundaria que tienen que ir de una escuela a otra, si cada uno tiene su propio horario, no se pueden organizar", agregó.

Desde la DGE argumentaron que estaban al tanto de la problemática que sufre la escuela de El Vergel. Asimismo, adelantaron que pedirán un informe de supervisión a las escuelas involucradas en el recorrido y establecer un acuerdo para presentar a la empresa Prestaciones.

Uspallata, la misma problemática

Docentes y alumnos de la escuela Nuestra Señora de las Nieves de Uspallata llegan al establecimiento con una hora de tardanza por el servicio de transporte prestado por la empresa Buttini.

El horario de ingreso es a las 8, pero el colectivo recién los deja a las 9 en la puerta de la escuela secundaria. Este servicio parte a las 6 desde la Terminal de Ómnibus. Muchos de estos profesores acuden desde el Gran Mendoza a dar clases a la villa cordillerana.

Así lo denunció el diputado provincial por el Frente Renovador, Guillermo Pereyra. El legislador solicitó un informe a la Dirección de Transporte para que se establezcan controles periódicos a las empresas que prestan servicios en alta montaña.

Matilla explicó que ya se reunió con las autoridades de la escuela y adelantó que los docentes viajarán en el servicio diferencial (directo) así pueden llegar a horario.

"En Uspallata está todo politizado, vino Mateluna a plantearnos la situación de los docentes y ya viajan en el servicio diferencial", agregó el funcionario.

El director de Transporte contó que por darle el beneficio de viajar en un colectivo diferencial y directo a los docentes, los enfermeros de la zona le plantearon la misma situación.

Además, el funcionario anticipó que a partir del lunes habrán modificaciones de horarios para los alumnos y se reunirá el próximo 19 de abril con los implicados. "Se van a adelantar 15 minutos en la entrada y se va a atrasar 15 minutos en la salida", explicó.