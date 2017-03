“No sé por qué pero sigo saliendo con el equivocado”… ¿te suena familiar esta frase? Y es que seguramente, vos, una amiga, una prima o alguna fémina que rodea tu mundo cercano, ha pronunciado esta frase al ver que no logra formar pareja, y que no encuentra a su bendita “media naranja”.

Antes que nada, es importante saber que las “medias naranjas” tal como se nos decía de pequeñas no existen al igual que el famoso y añorado Príncipe Azul. Hace algunas semanas atrás, estuvo en Mendoza el psicoanalista Gabriel Rolón y durante un evento dedicado a la mujer, comentó acerca del amor y de este personaje de ensueño que solo a las princesas de Disney les resultaba:

“El amor es el momento en que decidimos estar con alguien aunque sabemos que no es el Príncipe Azul. Del color ‘azul’ del primer momento (enamoramiento) pasó a ser ‘transparente’ cuando nos desilusionamos y finalmente queda con un color ‘azulado’ o ‘celestito’. Es allí cuando realmente nace el amor y cuando somos conscientes que aunque no sea perfecto, es mejor estar con él que sin él”, comentaba el profesional.

Pero, ¿por qué cuesta tanto formar una pareja en un mundo invadido por redes sociales y estímulos que permiten conocer a tantas personas? Tal vez, la respuesta no esté tanto en el afuera sino en tus propios comportamientos lo que hacen que siempre estés con “el equivocado”.

Veamos entonces, qué cambios podes realizar en tu vida para "atraer" al indicado.

“En la noche todos los gatos son pardos”

¿Conocés este refrán? No hace más que representarte que muchas veces, buscamos a “esa persona especial” en lugares que de antemano, es muy poco probable (aunque no me atrevería a decir que imposible) que pueda hallarse allí. Es por ello que tal vez, seas vos la que esté enviando las señales equivocadas.

En este sentido, tiene que ver mucho qué es lo que buscas en una relación y cómo enfocas tu energía para atraerlo. ¡Tal vez no estás balanceando lo que quieres con lo que haces!

Preguntate entonces si realmente querés algo serio el por qué los buscas, por ejemplo sólo en fiestas. Tal vez te convenga una actividad extra, como un curso o diplomado para buscar personas más afines a vos, a tus intereses y por supuesto, a tus objetivos.

¡Nadie me mira!

Acá viene otro tema… ¡la autoestima!

Es muy cierto eso que dicen “Hay que saber quererse uno mismo antes de querer a otro”. Pero qué pasa cuando tenemos baja autoestima y nos cuesta horrores “enamorarnos” de nosotros mismos. Si tenes una percepción mala de vos, podes estar saliendo con hombres equivocados para llenar tus vacíos.

Por lo tanto, es importante que puedas trabajar en tu amor propio antes de continuar la búsqueda, para que cuando llegue de forma natural alguien valioso a tu vida, lo disfrutes el doble.

Una baja autoestima puede sabotear cualquier búsqueda de pareja.

“¡Nena apurate que se te pasa el tren!”

Frases por demás poco esperadas escuchar si las hay. Que si no te casaste muy joven, que el reloj biológico, que todas tus amigas ya se han casado, que te quedarás para vestir santos…

Muchas veces cumplir con las expectativas de los demás, hace que busques en personas que no te convienen el cumplimiento de estas imposiciones ajenas a las propias o aceptar una relación que no sea la mejor simplemente para no estar sola.

Tal vez, esta no sea la receta milagrosa que traerá ya mismo el amor a tu vida, pero tal vez te ayude a entender un poco las causas del por qué no encontrás una pareja. Recordá que tan solo con un pequeño cambio en tu vida y en cómo te relacionas para encontrarlo, podes hacer una gran diferencia.