Agendá: diseñadores locales harán un desfile gratis e inclusivo en la Peatonal

El próximo martes, un grupo de 25 emprendedores locales realizarán un desfile en la explanada de la Legislatura (Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, de Ciudad) con el objetivo de mostrar su producción y reunir alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

La cita es a las 18, la entrada libre y gratuita pero se pido a los asistentes que colaboren con un paquete de arroz.

En el encuentro se podrá ver indumentaria, calzados, accesorios y marroquinería realizada por diseñadores mendocinos. Pero también se podrá apreciar del trabajo de peluqueros y maquilladores locales.

Quienes lucirán las prendas serán modelos no profesionales: habrá funcionarios, empleados públicos, clientas de las diseñadoras e integrantes de la comunidad LGBT.

El desfile es organizado por la Dirección de Economía Social de la Provincia que tiene un registro de 7.564 emprendedores, artesanos y grupos de emprendedores. Según detallaron desde esa Dirección hay 630 emprendedores en Capital, 150 en Alvear, 931 en Godoy Cruz, 1.260 en Guaymallén, 135 en Junín, 132 en La Paz, 300 en San Carlos, 996 en Las Heras, 262 en Lavalle, 486 en Luján, 385 en Maipú, 103 en Malargüe, 354 en Rivadavia, 336 en San Martín, 249 en San Rafael, 203 en Santa Rosa, 245 Tunuyán, 252 en Tupuganto y hay unos 187 que no han declarado lugar de procedencia. Pero sólo unos 1.423 están en el Registro de Unidades de Economía Social (Rues).

Según explicó Lorena Meschini, directora del área, quienes integran el Rues cuentan con una serie de beneficios que van desde descuentos en diferentes locales, difusión de sus trabajos y participan de diferentes ferias –hacen una por mes– y eventos que organizan sin abonar ningún centavo. Además, sus productos figuran en un catálogo online.

“Tenemos desde diseñadores de indumentario, calzados, accesorios pasando por emprendedores que hacen juguetes, muebles, cerámicas o prestan diferentes servicios. Todos están fuera de sistema formal de comercialización y nosotros los asesoramos para que puedan ir creciendo”, dijo Meschini.

La funcionaria señaló que el Rues se integra de forma voluntaria pero que fue creado por la ley 8.435 y los requisitos para integrarlo son: tener formación en la temática de la Economía Social; planificación anual de actividades a desarrollar por la organización o el emprendedor; certificación emitida por una organización social u organismo estatal que avale la actividad desarrollada por el emprendedor, la organización o el grupo asociativo; carta presentación de las organizaciones legalizadas y/o legitimadas en la Economía Social y certificación de la Comisión Evaluadora de productos de la Economía Social, entre otros. Este trámite no tiene costo y se puede realizar en San Martín 1027, primer piso de la galería Piazza, de Ciudad.

Verónica Segreti, de la marca local Acá Cuelga Tu Vestido, comentó que participa de estas actividades desde diciembre aunque su proyecto ya tiene tres años. “El público al que están destinadas mis prendas no es amplio, ya que mis diseños son autóctonos y en los últimos dos años han venido cayendo las ventas. Sin embargo, participar en estos eventos está bueno porque permite que los mendocinos conozcan tu producción”, dijo la diseñadora, que presentará 12 modelos este martes.

Por su lado, Paula Ferraro, de la marca de ropa para bebés Chichilos, comentó que su emprendimiento familiar surgió luego de que sus dos hijos nacieron prematuros y no encontraba ropa para vestirlos. “Trabajo como docente, pero más de dos años que estoy abocada a este proyecto y lo interesante de participar en las ferias que organizan desde Economía Social es que no tenés que abonar por el puesto. Las ferias privadas no bajan de los 1.600 pesos y a muchos emprendedores se nos complican tener un puesto en ellas”, comentó la mujer.