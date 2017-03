Granata: “Quieren que sea candidata a diputada”

Una nueva integrante de la farándula está planeando meterse en el mundo de la política. Y al igual que lo hizo Miguel del Sel en el último tiempo, o Carlos Reutemann más atrás en el tiempo, Amalia Granata se perfila como candidata en la provincia de Santa Fe. “Estoy recorriendo la provincia para ver si la gente quiere que ocupe un cargo. Yo me siento capacitada para responderles“, aseguró la actriz en el programa El Arranque de radio Zónica.

“Milito para el partido Unir de Santa Fe que conforman UNA, el frente de Sergio Massa y José Manuel De la Sota. La gente del partido tiene ganas de que yo sea candidata a Diputada“, reveló Amalia, y agregó: “Yo empecé a militar el año pasado, y les pedí que me dejen empaparme en el tema, y ver si puedo asumir tamaña responsabilidad”.

Consultada sobre la posibilidad de que ella compita con Agustín Rossi, que será candidato por el FVP, Granata puso sus primeros toques ácidos en el terreno político. “En todo caso Rossi me enfrentaría a mí“, lanzó.

En pleno proceso de realizar caminatas por los barrios de la provincia, Amalia contó cómo es su diálogo con la gente. “Cuando recorro los barrios pobres y marginales de Santa Fe, la gente me pide lo que necesita. Yo les aclaro que voy a escuchar y no a prometerles cosas. Voy a luchar por lo que hace falta, pero la gente tiene que saber que cuando llegás al poder, en el caso de que llegue al Congreso, no es tan fácil que todos te voten a favor lo que necesitás para Rosario. Es un trabajo muy duro que lleva tiempo“.

“La mentira no es lo mío. No tengo cara para prometer cosas que después no van a suceder“, aseguró.

