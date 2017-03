Selena Gomez y The Weeknd de paseo por Buenos Aires

Abel Tesfaye, conocido mundialmente como The Weeknd y Selena Gomez ya se encuentran en Argentina para el show que brindará el cantante canadiense en el Lollapalooza el sábado en el Hipódromo de San Isidro.

El intérprete de “Starboy” y la actriz y cantante se pasearon por la ciudad y se mostraron muy mimosos y atentos con los fans que se acercaban alucinados.

March 28: Selena seen out and about with The Weeknd in Buenos Aires, Argentina. #2 pic.twitter.com/PJtsUMVOBD — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) 29 de marzo de 2017

March 28: Selena seen out and about with The Weeknd in Buenos Aires, Argentina. #12 pic.twitter.com/RYMbk5BGkp — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) 29 de marzo de 2017

La pareja se enamoró este año, tras cruzarse en un desfile de Victoria’s Secret en París. Ambos coincidieron en la pasarela y desde entonces no han vuelto a separarse. El cantante veía de estar en pareja con la modelo Bella Hadid.

[Video]: Selena seen out and about with The Weeknd in Buenos Aires, Argentina. [March 28, 2017] pic.twitter.com/ZNGd5MMt3R — Selena Gomez News (@LifeWithSelG) 29 de marzo de 2017



