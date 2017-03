Precios Transparentes: la "marcha atrás" del Gobierno esperanza a los comerciantes

El Gobierno nacional realizó cambios en el programa Precios Transparentes, por lo que los comercios podrán ofrecer cuotas "sin interés" y no estarán más obligados a poner el costo financiero total en los precios. En Mendoza, la "marcha atrás" en la idea inicial despertó expectativas positivas en los comerciantes, ya que las modificaciones van de la mano con la prórroga del plan Ahora 12 y 18 –aunque con interés– y el próximo lanzamiento del Ahora 3 y 6 cuotas –sin interés–.

Hace dos meses, cuando se lanzó el programa, varios empresarios señalaron que les generó un dolor de cabeza, debido a la falta de conocimiento en los clientes sobre el funcionamiento. El gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto, Juan Retali, expresó que las ventas se frenaron en ese entonces por las dudas que tenían los consumidores.

"Planchó mucho la actividad, sobre todo a la hora de comprar en cuotas, no porque estuviese mal planteado sino porque nadie lo entendió. No todos cumplieron, la gente no tenía información", sostuvo Retali. "Esto de las 3 y 6 cuotas es decir 'nos equivocamos', pero sin decirlo", añadió.

Esto se debe a que el Gobierno nacional consideró que las "cuotas sin interés" eran publicidad engañosa, ya que siempre hay un costo financiero y se lo agregaban al precio final, incluso comprando en efectivo. Sin embargo, el precio al contado no bajó lo esperado y el financiado se elevó. "En un contexto inflacionario, es difícil poder medir una baja en el valor de adquisición", explicó Retali.

Para el gerente del CCCA, el Ahora 3 y 6 servirán como una opción positiva, sobre todo con el "efecto Chile" que afecta a los comerciantes locales. "Ahora son pocos rubros –textil y calzado–, pero se van a ir sumando, posiblemente la juguetería y después el resto", añadió.

Por su parte, Flavio Andrés, de la Cámara de Comercio de San Rafael, señaló que, aunque favorable, la medida sigue siendo insuficiente.

"La Secretaría se quedó a mitad de camino: debería sacar al comercio del sistema financiero, sí o sí el banco está metido en la operación comercial desde que retiene los porcentajes de las cuotas", apuntó.

En la provincia, de acuerdo con Retali y Andrés, se notó un manejo mayor de efectivo y operaciones con débito o en un pago –lo cual debía resultar más económico–. Sin embargo, los precios finales no descendieron en el porcentaje esperado por los consumidores.

"Hacía tiempo pedíamos sacar el costo financiero del precio, eso ayudó a que bajaran, pero todo esto ocurrió justo en una fecha donde entran las listas de precios nuevos: una cosa se comió a la otra", señaló Andrés.

Respecto a las compras en cuotas, el presidente señaló que los planes Ahora 3, 6 12 y 18 ayudan a sostener el consumo, pero no deberían estar circunscriptos a determinados rubros. "Una joyería y un negocio de ropa se ven igual de afectados por la economía, ¿por qué diferenciarlos?", cuestionó.

Además, para Andrés sería favorable que las compras con estos planes no tuvieran limitación de días. "El comercio se mueve cuando uno puede pagar con Ahora 12 y el resto de la semana no sabe qué hacer: este jueves no se pudo operar por el feriado y nos perdímos un día fuerte de ventas".

En el Este, la administradora de la Cámara de Comercio de San Martín, Teresa Chirino, explicó que el plan Precios Transparentes sólo generó una modificación en vidriera de algo que ya se hacía: "Comprando en efectivo salía más barato, el tema era demostrarlo al cliente en las etiquetas".

Por la zona, cuando comenzó el programa, hubo "una semana de pausa", pero que finalizó pronto porque la gente necesitaba continuar con las compras. "Se acercaba el inicio de clases, había que gastar igual. Más en el Este que estamos un poco más aislados", relató.

Las nuevas modificaciones respecto a la compra en cuotas, según Chirino, se muestran favorables ya que "por ahora las compras en cuota representan alrededor del 50%", sobre todo con Ahora 12. "Que se mantenga y se agreguen nuevas opciones permite que haya más movimiento", añadió.