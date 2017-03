En el Senado, Gareca aseguró: "Somos responsables"

Después de varias idas y vueltas, finalmente el secretario de Cultura, Diego Gareca, brindó explicaciones ante legisladores de tres comisiones del Senado (Derechos y Garantías, Hacienda y Presupuesto, y Turismo, Cultura y Deporte).

Luego de dos faltazos del funcionario, cuestionado por el incendio en la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) y por inconvenientes durante la Vendimia 2017, el oficialismo y la oposición acordaron su presencia ante los senadores.

La caída de una grúa en el teatro griego Frank Romero Day y otros conflictos durante la Vendimia fueron los temas que estuvieron en la agenda de los senadores en la interpelación.

El funcionario se limitó a responder sin dar demasiados detalles y con evasivas, y se escudó en la investigación que se está llevando adelante y la que está en un "cierto secreto de sumario".

Gareca llegó acompañado al Salón Rojas, en el anexo del Senado ubicado calle Gutiérrez de Ciudad, por Alejandro Pelegrina, el responsable de la Vendimia. Dijo que la caída de la grúa fue un "accidente" y destacó que "no hubo víctimas fatales". Además aclaró que no contempló renunciar a su cargo.

"Hasta que no se termine la investigación tenemos que tener prudencia porque la empresa (Grúas López) puede utilizar en el juicio lo que se diga acá", indicó Juan Carlos Jaliff, quien señaló que se trataría de un "hecho accidental no doloso".

El senador radical insistió en que "si la culpa la tiene el Estado, no la tiene López. Nosotros vamos a defender que la culpa es de López y no del Estado porque le vamos a hacer ahorrar a los mendocinos millones de pesos".

Aunque Gareca reconoció que "somos responsables y consciente de lo sucedido", gran parte de las respuestas que se brindaron en la convocatoria hicieron hincapié en la responsabilidad de la firma encargada de las grúas, una de las cuales se cayó durante la noche del 3 de marzo provocando "pérdida de bienes tangibles como la gradería del Teatro Griego".

Ante una consulta de senadores justicialistas, Pelegrina enfatizó que la empresa decidió poner la grúa detrás de las gradas. Mientras que Gareca afirmó que "se ha frenado el pago a Grúas López". Serían más de 5 millones de pesos. Por otra parte refirió que es parte de la estrategia no exponer los costos que ha sufrido la provincia como consecuencia del accidente de la grúa.

Para la senadora Patricia Fadel: "El Estado es el principal responsable en una situación de esta magnitud. Una cosa es que vayamos contra la empresa, pero hay una responsabilidad directa y legal que es del Estado". Y detalló que su bloque "tomará lo que se pueda de este informe para enviar a la fiscalía de Estado" y analizar si amerita la denuncia penal correspondiente.

Por su parte, Gonzalo Bendelé, delegado de actores, indicó que "La estrategia de la secretaria es encontrar un culpable para la sociedad en la empresa de grúas para desligar responsabilidad política de quien debía supervisar los trabajos".

Fuegos cruzados

En el recinto también se encontraban parte del equipo de la secretaría, delegados de artistas y un grupo de personas que llegaron para apoyar al secretario de cultura. Un momento caliente se vivió cuando Noelia Barbeito (FIT) criticó a Gareca por no escuchar el reclamo de los artistas y le pidió la renuncia al funcionario.

"¿Por qué no se escuchó a los artistas quienes habían advertido sobre las condiciones de seguridad?", indagó la legisladora del FIT. Molesto, Jaliff respondió: "¿Entonces decís que Gareca volteó la grúa, no la empresa López?".

Jaliff y Pelegrina fueron quienes salieron en defensa del secretario de Cultura ante las consultas de la oposición. De hecho, fue el director de Producción Cultural y Vendimia quien tomó la palabra durante las 4 horas que duró la inquisitoria.

La jornada trascendió entre idas y vueltas entre los senadores de los distintos bloques, sin la intervención de los funcionarios cuestionados. En este sentido, y ante la presencia de personas anónimas a la Legislatura, Patricia Fadel del FpV chicaneó: "Gareca se trajo barra propia. El secretario de cultura no vino el miércoles pasado porque no estaban dadas las garantías, pero habían hacedores de vendimia, ahora se trajo barra propia, espero que no sean empleado de cultura", dijo.

Las respuestas que no convencieron

Tras la finalización del encuentro se abrieron nuevos interrogantes, para los senadores de la oposición Gareca "podría haber dado cuenta de muchos temas porque la investigación está en sumario administrativo pero no judicial". Sólo se limitó a describir el informe técnico que ya había presentado ante las comisiones donde se detallan datos de las licitaciones, descripción de las grúas y el cluster de luces.

"Lo que me deja en claro es que no había responsable técnico de seguridad e higiene. Esto es una negligencia grave, porque una cosa es la idoneidad en la tarea y otra cosa es la responsabilidad que tiene que estar en manos de un profesional", dio cuenta Fadel haciendo referencia a los dichos de Pelegrina quien dijo que "existen personas idóneas con más de 20 años de experiencia pero no profesionales" en su equipo.

Pelegrina se defendió: "Pedimos un tema de izaje del cluster de lúces con un plano de referencia de trabajo", pero la empresa "era el responsable de determinar si era posible o no" la colocación de la parrilla de iluminación cenital sobre el escenario el cual requirió que una grúa se colocara detrás de las gradas.

Otro de los temas que se puso sobre relieve fue el plazo de las licitaciones. Las cuales, según se reconoció desde Cultura es habitual que "la mayoría de los plazos se vayan corrigiendo". En estos casos, y cuando hay un incumplimiento "se aplica una sanción a la empresa de luces y se reducen el monto a pagar".

La izquierda cuestionó la reducción presupuestaria que habría sufrido esta Vendimia. A lo Pelegrina informó que no fue así, si bien de 120 millones de pesos en la Vendimia 2015, se pasó a 64 millones en la 2016, en la Fiesta de este año se gastó 69 millones de pesos.

Armando Camerucci (UCR) salió al cruce y dijo que la diferencia "es porque no se trajeron artistas internacionales". Gareca denominó a la Vendimia del 2015 como obscena" y a Romeo Santo como un "artista misógino".

Tras el paso por la Legislatura, Diego Gareca deberá responder cuando sea llamado a declar ante la Fiscalía de Delitos Económicos, que preside Susana Muscianisi por la denuncia que SITEA realizó por malversación de fondos públicos, que no se limita al titular de Cultura sino a toda persona del organismo estatal que pueda estar implicada.