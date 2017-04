Video: quiso hacerse el gracioso con los guardias y le fue mal

Un turista francés decidió hace unos días hacer una broma en Londres y grabarla el vídeo. Pero la jugada no le salió del todo bien.

El hombre se colocó junto a dos guardias británicos que vigilaban los accesos del palacio de St. James's en Londres y se puso a bailar.

No es raro que los turistas se fotografíen frente a estos guardias, que se caracterizan por no mover ni un pelo casi nunca. Pero esta vez no fue así, teniendo en cuenta que hacía pocos días que el Estado Islámico había atentado en la ciudad provocando cuatro muertos.

Cuando el turista se puso a bailar, uno de los guardias rompió su tranquilidad y gritó: "¡Eh, fuera de aquí! ¡Ya vino e hizo lo mismo ayer! Apague la cámara!". El hombre, cabizbajo, se alejó del lugar.

Fuente: HuffingtonPost / YouTube