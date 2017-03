Los secretos de los empleados en los parques de Disney

Los parques de Disney son las joyas de la corona de la compañía. En los que además de volver a la infancia puedes hacer muchas otras cosas: disfrutar de las atracciones, hacerte fotos con tus personajes favoritos y comer en restaurantes de todo tipo.

Según datos del parque Disney de París, que en abril cumple 25 años, hay más de 15.000 personas trabajando.¿Cómo se selecciona al personal? ¿Cuánto hay que medir para ser Mickey? ¿Qué pasa si la persona que está dentro del traje se enferma?

Estas son 13 cosas que es casi imposible que sepas, a no ser que seas una de esas personas que ha trabajado en el parque y se ha metido en la piel de Aladdín, Anna de Frozen o Darth Vader.

1. Hay un médico en el departamento de muñecos y bailarines que trata a las personas que interpretan a los personajes.

2. La persona que se meta en la piel de Woody y Buzz Lightyear (Toy Story), Sully (Monstruos S.A), los conejos de Bambi o la gata de los Aristogatos, no puede hacer la misma labor más de tres días seguidos.

3. Para ser un personaje lo fundamental es la talla. Estas son las medidas aproximadas.

De 1,49 a 1,54 es la talla Mickey Mouse.

De 1,54 a 1,64 es la talla Chip y Chop.

De 1,64 a 1,75 es la talla Pluto.

De 1,75 a 1,78 es la talla Tiger.

De 1,79 a 1,88 es la talla Goofy.

De 1,88 a más de 1,90 es la talla Darth Vader o Chewbacca.

4. Los equipos están formados por dos personas que hacen un mismo personaje y se llaman entre ellos back to back.

5. Cada personaje tiene una firma única en todo el mundo y para ello hay una formación específica. La persona está un día entero practicando ese autógrafo y lo tiene que hacer perfectamente.

6. Fuera del trabajo no se puede hablar del personaje al que han interpretado ese día. Deben usar la frase "hoy he sido amigo de".

7. Hay un código de emergencia por si alguna de las personas que se encuentra dentro del personaje no está bien. Se llama 101 y el personaje debe quedarse quieto y taparse y destaparse los ojos en intervalos.

8. Todos los actores hacen diferentes personajes siempre y cuando tengan la misma altura.

9. Algunos muñecos, como Pluto y Tiger, no pueden quitarse el traje solos y necesitan a alguien que les ayude a hacerlo.

10. Personajes como Mickey, Minnie, Donald, Daisy y Chip y Chop son considerados VIP. Es decir, pueden mezclarse con protagonistas de otras películas. Por ejemplo: Mickey puede hacerse una foto con Aladdín. Sin embargo, los demás muñecos, no VIP, no pueden juntarse entre ellos. Por ejemplo: Elsa de Frozen no puede retratarse con Jaffar de Aladdín.

10. Los personajes VIP no pueden juntarse con personajes del universo Marvel o de Star Wars porque no tienen los derechos.

11. Todos los edificios de la zona para trabajadores tienen nombre de personajes Disney. Está el edificio Simba (El Rey León), los autobuses Baloo (El Libro de la Selva) o Pluto, el edificio creativo se llama Merlín y el de márketing, Peter Pan.

12. Los trabajadores tienen un descuento del 25% en las tiendas y los restaurantes del parque.

13. Dentro del recinto hay una zona en la que los empleados pueden comer con precios muchos más económicos que para los visitantes.

Fuente: Huffington Post / Disneylandparis.es