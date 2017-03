La ex novia de Furriel le escribió una canción hot a Eva de Dominici

La modelo internacional Naomi Preizler, ex de Joaquín Furriel, sorprendió a todos al dedicarle una canción de alto voltaje erótico a Eva De Dominici, actual pareja del actor.

El tema en cuestión, compuesto por la modelo devenida a cantante, se llama “Eva y Eva” y reza: “Te vi saliendo con mi exnovio, sos tan divina, te besaría. Vení conmigo, soñá conmigo, vení te voy a dar mucho más. Me gustaría tocar tus senos, sentirte mía. Vení conmigo, soñá conmigo, yo te prometo que te voy a hacer muy bien”.

Pero la cosa no termina ahí. Preizler le ofreció a Eva, a través de gente en común, protagonizar el video de la canción. Insólito.

La modelo y artista plástica dijo para distanciarse del tema: “En realidad, una amiga mía es amiga de un amigo de ella. Le preguntó, pero yo no estaba presente. Ella me resulta re atractiva y es el tipo de mujer… Yo soy re abierta para esas cosas. No es un tema que esté dirigido a ella, en ningún momento quise hablar sobre ella específicamente. No dice ‘el pelo oscuro o…’, no la describe a ella físicamente”.

Por otro lado, gente cercana a la actriz comentó: “Sinceramente, Eva no podía creer que fuera cierto… Obviamente, no hubo ninguna chance de que aceptara. Estaba muy sorprendida por el contenido de la letra”.

Quien no lo tomó para nada bien fue Furriel, quien habló con su ex y le expresó su incomodidad.

Escuchá “Eva y Eva”.