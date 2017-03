Abuela robó comida, llegó la policía y le pagaron la "compra"

El hecho se registró el último lunes, cerca de las 18:30, en un supermercado de Misiones cuando empleados del supermercado llamaron al 911 para denunciar que una jubilada había querido robar mercadería.



Hasta allí se dirigió personal policial y comprobó que Maria Cristina Vallejos (62) intentó retirar sin pagar, porque no llevaba dinero, dos bandejas de carne, dos paquetes de fideos, un paquete de arroz y un puré de tomates.



Ante esta situación los uniformados dialogaron con la abuela quien les manifestó que no tenía plata, y que en su casa no poseía alimentos. Además que tiene a una persona discapacitada a su cargo y estaba desesperada, por lo que comenzó a llorar.

Lejos de demorarla por la situación denunciada, los amables agentes decidieron realizar el pago de la "compra" y posteriormente trasladaron a la señora hasta su vivienda, en el Barrio Malvinas Argentinas.

Fuente: Crónica