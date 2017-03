¿Qué hacer cuando nos pasamos de sal?

Muchas veces porque estamos apurados, porque no nos dimos cuentas o incluso por accidente. Nadie está exento de que le suceda.

Seguramente nos haya pasado alguna vez y no sabemos cómo solucionar este accidente gastronómico. La mayoría piensa que no tiene solución, pero no es así.

Aca van algunos consejos sencillo y fáciles para solucionar la comida salada.

¿Cómo solucionarlo?

Si el problema lo tenemos con una sopa o un caldo, la solución es poner una papa cruda o un pan, esto logrará que la papa o el pan absorban el excedente de sal. Al final puedes dejarlos o retirarlos.

Cuando se trata de arroz, se le puede agregar agua si el exceso de sal no es demasiado o enjuagarlos en caso de que sea necesario, dejándolo escurrir. Otra opción es cocinar arroz (sin sal, obviamente) en otro recipiente y unirlos cuando tengan el mismo punto de cocción.

En carnes, casi siempre se salan de la superficie, así que lo mejor es retirar la costra que resulta cuando los pones al fuego-. Ojo, este consejo no funciona para los pescados porque se rompen.

Cuando el pollo se pasa de sal siempre va a quedar retenida en la costra. Quitando la piel se puede utilizar lo demás. Si lo tenemos en un caldo, para no echarlo a perder la solución es agregar más verdura y agua.

En salsas, la opción es agregar más de los ingredientes –tomate si es un tuco por ejemplo.

En el caso de las verduras, enjuagarlas al chorro de agua fría funciona muy bien.

Si es un aderezo o vinagreta agrega un poco de orégano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 5 gramos de sal al día. Sin embargo, la mayoría de las personas ingiere casi el doble de esta cantidad diariamente. Acá te recomendamos algunos tips para sustituir la sal al momento de cocinar:

Sazonar con especias y hierbas aromáticas Cocinar los alimentos al vapor Utilizar sal marina

Y siempre es preferible salar poco y reforzar en la mesa, antes que tener que solucionar, no sólo por un tema de sabor, ¡sino por salud también!