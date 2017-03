Música para tus oídos: Tres lanzamientos discográficos

NOVEDADES

Los siete primeros discos de Pappo’s Blues. Y un día “El Carpo” se cansó del beat de Los Gatos y fundó Pappo’s Blues. Gracias a un rescate legal, encabezado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), se logró recuperar todo el catálogo de artistas del sello Music Hall, que en 1994 cerró sus puertas definitivamente, y que suman un total, aproximado, de 1.500 discos. Entre esas obras están los trabajos de Pappo’s Blues que fueron puestos en manos de su hijo y heredero legal, Luciano Napolitano, quien junto a Nelly Entertainment y Sony Music, se ponen de acuerdo para concretar la reedición en CD y vinilo de “Pappo’s Blues”, “Volumen 2”, “Volumen 3”, “Volumen 4”, “Volumen 5” (Triángulo), “Volumen 6” y “Volumen 7”. Discos fundamentales del rock y del blues local por el que pasaron, casi siempre en formato de trío, músicos como Black Amaya, David Lebón, Luis Gambolini, Carlos Piñata, Machi Rufino y Héctor “Pomo” Lorenzo, entre otros.

André Rieu and his Johann Strauss Orchestra “Falling in love in Maastrich”. El director y violinista nacido en Holanda en 1949, despliega en la plaza de la ciudad en que nació: Maastricht, uno de sus acostumbrados multitudinarios y espectaculares shows al aire libre, al frente de su The Johann Strauss Orchestra. Un DVD de más de dos horas y media de duración, 32 temas, que tiene de todo: una multitudinaria formación instrumental, voces líricas, un marco y un atardecer espectaculares, público llegado de todas partes del mundo que disfrutan cómodamente sentados mientras se toman una copa en los preciosos restaurantes ubicados alrededor del espacio público, baile, fuegos de artíficio y un anfitrión (Rieu) que conversa animadamente en cada intermedio con la gente. Los géneros que se interpretan van desde lo clásico hasta el rock. Invitado especial: Lou Bega.

Enigma "The fall of a rebel angel". El proyecto musical Enigma surge en 1990 de la inventiva del prestigioso músico y productor rumano, Michael Cretu. Una verdadera revolución musical que sabe combinar la mejor electrónica de estilos que van desde el trip hop hasta el drum & bass, música étnica, con potentes cantos gregorianos, voces susurrantes de mujeres, e historias de redenciones, pecados y erotismo. A pesar de las infinidades de imitaciones que se han intentado desde su aparición, sigue teniendo ese sello único de calidad de grabación, masterizado y mezcla, que aquí se puede confirmar una vez más. "The fall of a angel" no es un retorno al comienzo, como muchos puedan pensar al ver el corte "Sadeness Part II". Nada que ver con la propuesta musical de aquel "Sadeness" presente en el debut "MCMXC a.D.", ni de manera particular ni general. Definitivamente "The fall a rebel angel" no tiene cantos gregorianos ni piezas para bailar, pero es un disco que gracias a sus matices sin sobresaltos vale la pena escuchar. Colaboraciones en voces de Nanuk ("Circle eight"), Anggun ("Mother", "Sadeness – Part II" y "Oxygen red"), Mark Josher ("The die is cast") y Aquilo ("Amen").