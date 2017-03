Sol Pérez: “Si voy al Bailando voy a ir al cruce”

“Si voy al Bailando voy a ir al cruce”, amenazó la chica del clima de TyC Sports, Sol Pérez, también conocida como ‘la sobri de Pérez’, cuya imagen en redes sociales viene en alza. “Creo que puedo aportar frescura, no soy careta, no vendo algo que no soy”, expuso sobre lo que quiere brindarle al certamen de Showmatch.

Asimismo advirtió que si llega a Bailando por un Sueño: “Yo iría al cruce, soy estudiante de derecho y justiciera, eso es lo que me da miedo en el Bailando. Por eso no la pasé tan bien en Combate, soy siempre la primera en saltar, y me defiendo siempre”, confesó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Sobre sus conocimientos de baile, indicó que “yo soy patinadora, hice baile algún tiempo”.

En cuanto a su rol en las redes sociales, lo que le dio mayor exposición, contó que “me gusta cuidarme, me gusta el fitness, y también me gusta mostrar. Estoy mostrando lo que a mí me gusta, cómo voy logrando cambios en mi cuerpo, sentirme cómoda con mi misma, y no me afecta lo que digan, bloqueo y me olvido”, confesó en comunicación telefónica con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el programa “Por Si Las Moscas”.

Aseguró entonces que “me tomo el tiempo de leer todos los comentarios y bloqueo todo. Hay tipos que te ponen ‘te voy a violar’, pero hay mujeres que me atacan, muchas mujeres que me ponen cosas horribles, eso es lo peor, que nos insultemos entre nosotras”.

Al ser consultada acerca de si alguna mujer del medio también la ha atacado, afirmó que sí. “Una conversación entre dos pibes a la que le sacaron captura y la subieron a Twitter, me comparaban a mí y a otra chica conocida, pusieron que yo era una puta y esta chica compartió eso y puso ‘jajaja’”, relató al respecto. Al tiempo que explicó su reacción: “Le paré la bola porque me parece que no merezco eso, esta mujer después defiende el día de la mujer, pone ‘Ni Una Menos’, y todo eso también es avalar que le digan ‘puta’ a una mujer”. Sobre la enigmática figura que denunció no reveló más pistas.

Por último, consideró que “las redes sociales no te las podés tomar muy a pecho”. “Pasa mucho que se manejan altos niveles de violencia, y hay que aprender a usarlo y entender que nada de eso es real”, finalizó.