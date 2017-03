El boom de los gimnasios: en Mendoza hay mÃ¡s de 320 pero sÃ³lo 204 habilitados

El auge por la vida sana y un cuerpo en forma provocó que muchos vean un ingreso de dinero a través de la apertura de gimnasios. Quienes circulen por el Gran Mendoza notarán que en varias arterias principales se están montando una decena de locales para realizar “fitness”.

Según las cifras que manejan desde la Subsecretaría de Deportes hay más de 320 gimnasios en la provincia pero solamente 204 están en regla y registrado en esa dependencia gubernamental.

Lo que ocurre en Mendoza va en sintonía con lo que sucede en el país: en Argentina hay 7.900 establecimientos al que asisten 2,8 millones de personas y que arrojan una facturación de $13.400 millones por año. Estos datos surgen de una encuesta elaborada por Mercado Fitness, una comunidad de negocios y capacitación para la industria de los gimnasios que realizó el año pasado y fue publicada por el diario La Nación.

Sin embargo, abrir un gimnasio no es tan simple como parece y los requisitos que impone el Estado son varios y apuntan a velar por la salud de aquellos que deciden realizar actividad física en estos locales. Aunque la provincia es grande, los inspectores pocos y son muchos los que deciden tener su propio gym sin tener título habilitante.

En este sentido, hace varios años que el Colegio de Profesionales de Educación Física (Copef) viene solicitando que se cumpla con la ley 7.723, que estable como requisito obligatorio para ejercer la profesión tener título habilitante y estar matriculado para poder estar al frente de un gym.

“Si al Estado le preocupa que la salud esté en manos de un médico, debe preocuparse de igual manera para que la condición física de las personas esté a cargo de profesionales como corresponde”, expresó Emanuel Fugazzotto de la Copef, y agregó: “Vemos que se están abriendo locales sin profesores matriculados que cobran una cuota accesible. Hoy cualquier local habilitado cobra mínimamente 500 pesos para realizar alguna actividad, mientras que en el resto las cuotas no superan los 300 pesos”.

Además, Fugazzotto señaló que colocar un buen gimnasio ronda entre los 200.000 y los 300.000 pesos dependiendo del estilo de actividad a desarrollar. “Abrir un gimnasio en una cochera es una locura porque no reúne las condiciones necesarias para que las personas que asistan realicen la actividad de forma correcta. Pero, lamentablemente, están surgiendo varios en la provincia”, dijo el profesor y confió que desde el Colegio enviarán cartas documentos a las comunas para que realicen controles en todos los locales.

Rodrigo Araya, director de Deporte Federado y Alto Rendimiento de la provincia aseguró que hay 204 gimnasios registrados en la Subsecretaria de Deportes pero que estiman que hay aproximadamente unos 320 en todo el territorio.

“Por denuncias que recibimos, nos encontramos con personas que abren locales en sus garaje y para abrir un gimnasio tienen que cumplir con determinados requisitos que solicitamos como habilitación municipal del lugar, constancia de Afip y ATM, tener como director técnico a un profesor matriculado, certificado de aptitud psicofísica del DT, profesores y/o instructores que se desempeñan en el gimnasio, instituto y/o escuela de yoga o de artes marciales y certificados de salud de las personas que concurren al local, entre otros puntos”, señaló el funcionario

Y párrafo seguido aseguró que tanto en la gestión de Cornejo como en la de Francisco Pérez se realizaban las inspecciones a los diferentes gimnasios y que en caso de ser locales nuevos se les da un determinado plazo para cumplir con todos los requisitos, pero que se han visto obligados a clausuras varios luego de reiteradas intimidaciones: “Hemos clausurado tres en Luján y uno en Maipú. A uno puntual se lo venía intimidando desde el 2014 para que presentara todos los papeles. La mayoría de los casos vemos que no tienen DT ni los seguros al día ni habilitación municipal. Cuando son locales nuevos, les damos tiempo para que se pongan al día pero cuando son lugares que llevan siete años trabajando, no podemos tolerar que nos digan que no sabían de los requisitos”.

Araya confirmó que el área cuanta con pocos inspectores para poder recorrer toda la provincia y que, por ello, están planeando reunirse con los directores de Deportes de las diferentes comunas para que les ayuden a controlar los locales.

Al respecto, el concejal César Sayavedra por medio de un proyecto de ordenanza quiere que la Municipalidad de Mendoza adhiera a la ley 6.457 de Ordenamiento del Deporte y la Recreación donde se establece en su artículo 35 que los municipios pueden realizar el control y fiscalización de los gimnasios instalados en su jurisdicción.

Sayavedra hace este planteo ya que el organismo provincial no cuenta con el número suficiente de auditores para revisar los locales que nuclean las actividades deportivas. “En un listado enunciativo que se realizó solamente figuran 19 gimnasios dentro de la Ciudad de Mendoza sin determinar disciplinas y especialidades lo que significa que en caso de deficiencia en los controles, los vecinos pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad”, dijo el edil.