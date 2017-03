Sofía Gala: “Tengo tres laburos y no llego a fin de mes”

Son varios los actores que en el último tiempo han expresado sus dificultades para conseguir trabajo o poder hacer frente a todos sus gastos. El propio Federico Luppi o el mismísimo Raúl Rizzo fueron de las primeras voces que lo manifestaron. Pero ahora se sumó Sofía Gala, quien en Desayuno Americano aseguró: “Tengo tres laburos y no llego a fin de mes”.

La hija de Moria, que tiene dos hijos (Helena y Dante), agregó: “Veo a mis hijos dos horas por días y sin embargo no me alcanza. Llegó hasta ahí, pero no puedo ahorrar”.

“Está complicado, pero esto no es nuevo”, expresó la actriz. No obstante, no entró en polémicas ni críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. “Mis hijos viven acá, siempre tengo esperanza y no le deseo nada malo a Argentina, ni al Gobierno, deseo lo mejor para todos, creo que hay que esperar y siempre hay que tener paciencia“.

Mira el video