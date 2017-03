La FIFA suspendió a Messi por cuatro fechas

La peor noticia que podía tener el seleccionado argentino se confirmó hace instantes: la FIFA suspendió Lionel Messi por cuatro partidos.

La Comisión Normalizadora de la AFA recibió la información de que el capitán de la selección no podrá disputar el encuentro de esta tarde en La Paz por Eliminatorias, a raíz de los insultos que le profirió al árbitro asistente brasileño Marcelo Vangasse al término del encuentro del jueves entre los seleccionados de Argentina y Chile en el estadio Monumental.

Tampoco podrá jugar ante Uruguay, Perú y Venezuela. Y recién podría regresar en la última fecha de las Eliminatorias, ante Ecuador como visitante.

Al capitán albiceleste la FIFA le abrió un expediente y lo suspendió de oficio por sus exabruptos. "La concha de tu madre..." se advierte claramente en los videos del partido que Messi le dice a Vangasse, al tiempo que le realiza un gesto despectivo con el brazo derecho.

Si bien la terna arbitral no lo informó, la FIFA tomó conocimiento del incidente mediante unas imágenes televisivas y le solicitó a los jueces y a la Asociación del Fútbol Argentino una ampliación del informe.

Los jueces brasileños alegaron no haber escuchado nunca un insulto por parte del hombre del Barcelona, pero el asistente número 1, Emerson Augusto do Carvalho, aseveró: "Después de que pitase una falta cometida por Messi, que estaba junto a mí, al final del partido, vi que se quejaba contra dicha falta levantando sus manos y diciendo algo que en ese momento no entendí. Solamente después, a través de la prensa, entendí que se trataba de un insulto".

Fuentes: TyC Sports, La Nación e Infobae