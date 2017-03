Falta de disciplina: es lo que se llama falta de método o de planificación. Tu rutina se basa en la improvisación y en lo que te apetece ese día. El problema es que las ganas, como vienen se van.

No dispones del material adecuado: tenés todo, las ganas, el gimnasio cerca e incluso un planning que te ha hecho el entrenador. Pero te falta lo más importante, ¡no estás equipada!

No ves mejoras en la balanza: pensabas que haciendo una sesión de spinning 4 veces por semana empezarías a ver resultados, no amiga, el ejercicio no hará que adelgaces si no lo acompañas de una dieta saludable.

Te desmotivás: es seguramente la principal razón por la que abandonas la misión. Perdés las ganas, te abandonás a lo fácil y decidís que ya te pondrás con eso antes del verano haciendo una operación gimnasia expréss.

Tips para combatir las excusas:

Rutina: los objetivos requieren planificación, marcate una meta y trazá el camino, con la ayuda de un especialista capacitado. Esto es, asesorate bien. Entrá en las clases que se adapten a tu plan y utilizá las máquinas que sean adecuadas para vos (no te pongás a hacer triceps si tu objetivo son los glúteos).

Motivate: nadie dijo que fuera fácil, la motivación no cae del cielo. Buscá ganchos para ir al gym, como quedar con una amigo, o anotarte a una clase dirigida divertida. ¡Y no te olvidés de premiar tu esfuerzo!

Equipate: hacete regalos que te motiven. Una buena equipación no solo te subirá la moral, sino que te ayudará a mejorar tu rendimiento.

Hacelo fácil: entre aguantar a tu jefa bipolar, recoger a los niños del colegio y llevarlos a sus respectivas actividades extraescolares, no das más. Tu día a día ya es suficientemente complicado, como para embrollarlo más, buscate un gimnasio que te quede de camino y un horario realista con el que te puedas comprometer.

Cuidá tu alimentación: tan importante es hacer ejercicio como cuidar lo que comés. Planificá tus comidas y, sobre todo, tratá de seguir una dieta equilibrada. ¡Los milagros no existen! El único secreto para tener un cuerpo fit es llevar una vida saludable, haciendo deporte y comiendo bien.