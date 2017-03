Mirá lo que ganaron en un año: Los 20 actores mejores pagos del mundo en el 2016

¿Todo eso es un año? Impresionante.

Según FORBES, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, estos actores son los que más plata juntaron en un año, millones y millones. ¿Quien pudiera no?

1. Dwayne Johnson.

Increíblemente, el actor y ex luchador de 44 años, Dwayne Johnson, es el actor que más plata ganó en el año, con un sueldo estimado en 2016 de 64.5 millones de dólares. Las ganancias del 2016 duplicaron las del año anterior debido en gran medida a su trabajo en la comedia “Central Intelligence” y los pagos anticipados de la octava parte de “Fast and Furious”. Sumado a que “La Roca” es un éxito comercial porque agrada a niños y a grandes en las películas de aventura y comedia.

2. Jackie Chan.

El segundo de la lista de los mejores pagados del 2016 es Jackie Chan, que a sus 62 años ganó un total de 61 millones de dólares gracias su éxito como productor y actor en el mercado chino, no lo viste mucho en Hollywood, pero Jackie es la voz del mono de Kung Fu Panda y está detrás de varios films en China actualmente.

3. Matt Damon.

Cerquita de los 46 años, Matt Damon ganó en el último año 55 millones gracias a películas como “The Martian”, la nueva entrega de “Jason Bourne” y “The Great Wall”. Damon disfrutó del éxito de “The Martian”, una película que recaudó casi seis veces su presupuesto y le valió un globo de oro al actor.

4. Tom Cruise.

A los 54 años Tom Cruise logró juntar 53 millones de dólares en el último año gracias a sus participaciones como Ethan Hunt en la quinta entrega de “Mission Imposible” y los adelantos de la secuela de “Jack Reacher”.

5. Johnny Depp.

A pesar de la polémica y la violencia de género, a sus 53 años Johnny Depp consiguió meter a su bolsillo 48 millones de dólares gracias a la próxima entrega de “Pirates of the Caribbean” y el éxito en taquilla de “Alice Throuh the Looking Glass”. También Depp se divorció de Amber Heard, con un acuerdo que alcanzó los 7 millones de dólares que no afectaron mucho sus ganancias.

6. Ben Affleck.

Sin duda un gran año económicamente para Ben Affleck a sus 44 años. En los últimos 12 meses se embolsó 43 millones de dólares y ese dinero se deriva directamente del anticipo y pago final del éxito en taquilla “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

7. Vin Diesel.

Vin Diesel ganó unos 35 millones de dólares en el último año gracias a pagos por adelantado de la octava entrega de “Fast and Furious” y la nueva entrega de “The Guardians of the Galaxy”. Diesel de 49 años ha descubierto en la aplicación de Facebook, “Facebook Live” una forma de conseguir seguidores y ya cuenta con más de 100 millones, según Forbes.

8. Shah Rukh Khan. (¿Quién?)

Es el primer actor de origen indio de la lista, que la rompe y es de los más famosos en Bollywood. En el último año ganó 33 millones de dólares gracias algunas películas que realizó y a las numerosas apariciones publicitarias para el actor de 51 años.

9. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. dominaba esta lista, pero cae hasta el noveno puesto debido a que tuvo un año muy tranquilo con una sola película: “Captain America: Civil War”. Sus ganancias disminuyeron un 58% de los 80 millones que generó el año pasado; ahora sólo ganó 33 millones de dólares. Como ingreso extra, trabajó en una campaña para la marca de smat phones HTC. Buen, tampoco le va taaan mal… ¿para qué necesita más?

10. Akshay Kumar.

Otro actor indio de la lista y uno de los actores de Bollywood más solicitado ganó 31.5 millones de dólares debido a tres películas en el último año. Además, el actor indio de 49 años tuvo numerosas participaciones en campañas publicitarias.

11. Brad Pitt.

Gracias a que produjo y actuó en la película ganadora del Oscar “The Big Short” y otros proyectos con Netflix, Brad Pitt consiguió sumar 31.5 millones de dólares en el último año. Según Forbes este es el primer año desde el 2007 que el actor consigue superar los 30 millones de dólares en ganancias.

12. Adam Sandler.

Adam Sandler todavía existe y ganó unos 30 millones de dólares en el último año gracias a “Sandy Wexler”, la tercera entrega de cuatro películas especialmente hechas para Netflix. Se espera que ese acuerdo valga unos 240 millones de dólares cuando terminen las entregas.

13. Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg ganó unos 30 millones de dólares en el 2016 gracias a películas como “Daddy´s Home” y “Deepwater Horizon”, pese a que “Ted 2” no obtuvo el éxito que esperaba el actor estadounidense de 45 años.

14. Salman Khan.

Va el tercer actor de origen indio de la lista, Salman Khan de 51 años es uno de los principales actores de Bollywood y consiguió 28.5 millones de dólares en el último año debido a numerosas participaciones en películas locales y otras fuentes de ingresos.

15. Leonardo Dicaprio.

Tras ganar un Oscar por su participación en “The Revenant” Leo ganó 27 millones de dólares. A sus 42 años, Leonardo Dicaprio ha tenido una carrera muy diversa que coronó con el Oscar después de 22 años de su primera nominación.

16. Chirs Pratt.

Con 37 años cumplidos es el más joven de la lista. Chris Pratt ganó 26 millones de dólares en el último año, con lo que dobló sus ganancias del 2015. Como parte de las ganancias del 2016, Pratt recibió 12 millones de dólares por adelantado por “Passengers”.

17. Will Smith.

El actor de Philadelphia juntó 20.5 millones de dólares. En 2015 se estrenó “Concussion”, que apenas pudo conseguir de regreso el presupuesto usado, pero Smith tendrá un regreso con la película “Bad Boys for Life”.

18. Amitabh Bachchan.

Este actor de la industria de películas de la India, Bollywood, ha protagonizado más de 150 películas y cosechó los 20 millones de dólares el año pasado gracias a su aparición en cuatro films.

19. Matthew McConaughey.

En el 2016 las ganancias de Matthew McConaughey disminuyeron debido a que tuvo un año más discreto, con su rol protagónico en una nueva adaptación de la historia de Stephen King “The Dark Tower”. Todo puede mejorar. En 2016 ganó 18 millones de dólares gracias a ese contrato y a un convenio para comerciales de TV de la marca de autos Lincoln.

20. Harrison Ford.

El actor estadounidense vuelve a la lista de los actores mejor pagos, gracias a los 15 millones de dólares que recibió en el último año, gracias a su participación en la nueva película de “Star Wars: The Force Awakens”. Por el momento es el más grande edad en la lista.