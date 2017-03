Destituyen a funcionaria por tomar sol en bikini mientras Perú se inunda

Una viceministra peruana fue destituida después de que un canal de televisión mostrara imágenes en las que se le ve tomando el sol en bikini en una piscina, mientras los integrantes del gabinete en pleno atendían la emergencia que afronta Perú por lluvias e inundaciones.

"Ha sido despedida", enfatizó este lunes el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ser interrogado por los periodistas por la decisión tomada contra Eufrosina Santa María, quien era viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.



El sábado, una resolución gubernamental informó que se había aceptado la renuncia de Santa María al Ministerio de Agricultura y Riego, luego de que en los últimos días se difundieran adelantos de un reportaje que iba a presentar el programa dominical "Panorama", de la cadena local Panamericana Televisión.



Según el informe de "Panorama", la ahora ex viceministra fue captada la semana pasada tomando el sol en una piscina, con bikini, y luego patinando y montando bicicleta, todo eso, supuestamente, en horarios de oficina y usando vehículos oficiales del Estado.



En su carta de renuncia, publicada por medios locales, la ex viceministra lamentó tener que dejar el cargo "en estos momentos difíciles para el país", pero aseguró que no quería "perjudicar la imagen del ministerio".