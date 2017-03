El Gobierno provincial ultima el traslado de la chimancé Cecilia

El Gobierno provincial informó que el traslado de la chimpancé Cecilia terminará de concretarse en los próximos días, aunque no se precisó una fecha determinada. Según trascendió se están terminando de definir detalles de la logística por las cuales, la única primate del Ecoparque emigrará a Brasil al santuario en Soracaba. Al mismo tiempo, hay una serie de causas judiciales que no están cerradas, como la que se tramita en el fuero civill en la que la perito de la Corte, Gabriela Quesada, concluyó que no hay certezas de que la reserva en la que se quiere alojar sea óptima y frente a las dudas que han surgido solicitó una exhaustiva investigación.

Este lunes la dirección de Ecoparque emitió un comunicado en donde asegura que la primate se encuentra bien de salud y donde se descartó que padezca tuberculosis, como denunciaron distintas organizaciones ambientalistas que se oponen a que el animal salga del país.

En el estudio se concluye en que Cecilia "se encuentra libre de cualquier enfermedad que ponga en riesgo su vida o altere el período de cuarentena para realizar el traslado al santuario natural en Brasil que se hará efectivo en los próximos días".

El examen fue practicado por el médico especialista Alfredo Morán, jefe del Programa Provincial de Tuberculosis del Hospital José Néstor Lencinas.



Sin embargo, desde las organizaciones que llevaron a la Justicia el tema, sostienen que la primate fue sometida a una prueba de tuberculina, que se realiza mediante un reactivo especial y que días posteriores al examen, el animal mostró signos compatibles con la infección, y el mismo quedó documentado en el expediente penal. Inclusive, las autoridades del Servicio de Sanidad Animal, SENASA, estuvieron al tanto del procedimiento, pero no quedaron documentados los resultados.

La sugerencia de la Perito de la Corte

En el marco del recurso de amparo para frenar el traslado de la mona a Brasil, en una pericia que solicitaron las partes y que fue realizada por la perito de la Corte Gabriela Quesada, sugirió que el destino donde emigará la chimpancé, "en función de las pruebas ofrecidas es un lugar inseguro, e inadecuado" para enviarla.

Informe de la perito veterinaria Gabriela Quesada matrícula 751.

El polémico traslado de la chimpacé se gestó luego de la petición de las organizaciones ambientalistas, que denunciaron las condiciones en la que vive en el ex zoológico y la dificultad de desarrollarse plenamente por parte del animal, ya que quedó sin sus congéneres.

La pelea en el ámbito de la Justicia se da por las dudas que existen de que Sorocaba sea el lugar apropiado, como también las sospechas de que el animal sea sacrificado si no cumple con los estándares de sanidad que piden los organismos internacionales.