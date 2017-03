Militar le quebró el brazo a su ex mujer y lo echaron del Ejército

Por primera vez un oficial del Ejército fue echado por haber atacado a su ex mujer en la casa en la que habían convivido. No le dio un empujón: le hizo una toma de combate y le fracturó un brazo. La mujer, una cabo principal de 32 años, relató que durante los años en que estuvieron en pareja hubo violencia física. Contó, además, que se estaban separando, que discutieron y él, entrenado para hacer uso legítimo de la fuerza contra un enemigo determinado, le partió el brazo.

En un ambiente dominado por varones no fue fácil animarse a denunciarlo. "Dominado" es literal: en el Ejército sólo un 14% son mujeres (algo similar sucede en la Armada, donde el 18% son mujeres y en la Fuerza Aérea, donde la cantidad de mujeres llega al 25%). Sin embargo, la mujer acudió a uno de los 11 equipos de violencia intrafamiliar que hay entre las tres fuerzas donde la asesoraron, le recomendaron hacer la denuncia penal y avanzar, al mismo tiempo, en un proceso disciplinario militar.

Según publicó Infobae, el Tribunal de Disciplina decidió echarlo.

El cuerpo disciplinar consideró que "no hay pérdida del estado militar. Es decir, uno no deja de ser militar cuando llega a su casa particular", explicaron fuentes del caso. Y aplicaron el artículo 31 del Código Disciplinario, que considera una "falta gravísima" que un militar agreda a otro: "Una decisión que, a lo sumo, se tomaba cuando un militar de un rango inferior le pegaba una piña en la cara a un superior". El militar apeló la decisión pero hace dos semanas, el Consejo General de Disciplina confirmó la decisión de expulsarlo de la Fuerza.

"Que haya sido considerado una agresión entre militares significa que, de no haber sido ella militar, no lo habrían expulsado. "De todos modos, es un avance. Hay que verlo en el contexto de las Fuerzas Armadas, donde no hay registro de que alguien haya sido expulsado por violencia contra la mujer. Y nos va a permitir trabajar en otros casos porque deja jurisprudencia: la violencia contra la mujer ya no es algo del ámbito privado", explicó a Infobae Carolina Urtea, directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa.

Haber sido expulsado significa que el militar, de 42 años, no podrá ingresar a ninguna otra fuerza federal (ni Prefectura, ni Gendarmería, ni Policía Federal ni Policía de Seguridad Aeroportuaria). Y deberá enfrentar una causa penal por el delito de "lesiones graves".