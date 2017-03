Los comerciantes de la Arístides comenzaron a sufrir una baja en las ventas

Las obras de remodelación de la calle Arístides Villanueva, que pasará a llamarse "Paseo Arístides", ya llevan una semana. El proyecto forma parte del soberbio Plan de Renovación Urbana de la comuna de Capital y tiene en vilo a los comerciantes de la zona que comenzaron a sufrir una baja en las ventas.

Si bien los propietarios de bares, restaurantes y locales de indumentaria ven con buen ojo la reforma, lo cierto es que el panorama no luce alentador con muchos de estos negocios con la persiana baja.

Los trabajos tienen un plazo de 8 meses, pero se comenzó a trabajar en tramos que llevarían 45 días por cuadra. Actualmente, las tareas se centran en Boulogne Sur Mer hasta Huarpes, es decir, de oeste a este, e irán avanzando hasta calle Belgrano.

Según indicó a El Sol Daniel Diserio, presidente de Cecitys, "la principal preocupación de los comerciantes es que se cumplan con los plazos prometidos" para que la situación los perjudique lo menos posible. Aunque aun no tienen datos oficiales, entienden que las ventas cayeron significativamente.

En este sentido, afirmó que hay propietarios que han otorgado licencia a sus empleados, los locales son atendidos por sus propios dueños, y otros, han decidido acotar sus horarios de atención.

Tal situación se corroboró durante la mañana del pasado lunes con sólo tres locales abiertos en la cuadra afectada, dos de los cuales son cafeterías que reciben a los estudiantes de la Universidad de Mendoza, con sede central sobre Boulogne Sur Mer.

Los más afectados

Perla, de un café de la zona, se mostró a favor del cambio. "Abrimos hace unos meses y no hemos notado una disminución significativa de la clientela", dijo la propietaria del lugar que se ha convertido en el centro de reunión de los alumnos de la casa de estudios.

Por su parte, Verónica, la responsable de un local de ropa, comentó que desde el 6 de marzo, cuando llegaron los obreros, no "ha vendido nada". A pesar de que las ventas venían en baja, "ahora la situación empeoró".

"Gastamos más abriendo el negocio que no viniendo a trabajar", concluyó la mujer quien no tiene prevista estrategias para atraer nuevos consumidores. "Por más que la calle mejore, le pongan flores y carteles de colores, si la economía no se reactiva las ventas van a seguir en picada", reflexionó.

Independientemente de la remodelación, el consumo está comprimido y ha disminuido en un 30%, según dan cuenta los gastronómicos de la Arístides que pagan entre 40 mil a 70 mil pesos de alquiler y que apelarían a fortalecer las promociones para retener clientes.





"Nuestros colegas están viviendo el día a día, pero tampoco se puede caer en aumentar los precios de la carta", reconoció Fausto Manrique de William Brown.

El empresario, que espera con expectativa la Renovación Urbana, junto a otros comerciantes fue a una reunión informativa con el intendente Rodolfo Suárez cuando se proyectó la reforma.

"Los trabajos frente a nuestro local comenzarían en septiembre. Esperamos que se cumplan con los tiempos prometidos porque a partir de ese mes comienza nuestra temporada más fuerte", aseguró Manrique.

Los beneficiados

Yamila y Víctor Hugo son una pareja de cuidacohes que venden tarjeta de estacionamiento medido. Para ellos, el trabajo se ha duplicado en un 50% desde el inicio de las refacciones.

Durante el turno de la mañana hacen 800 pesos cuando antes hacían 500 pesos en 5 horas. Lo que pasa es que los autos que antes estacionaban frente a la Universidad ahora deben hacerlo en la cuadra siguiente.

"A nosotros nos benefició porque mi marido tenía a su cargo esa cuadra y ahora me ayuda a mí. Si la municipalidad lo hubiera reacomodado en otra zona, quizás estaríamos en problemas", dijo la tarjetera.

En cuanto a su futuro, no saben aún cómo la comuna acomodará el tránsito en el nuevo Paseo.

Los avances de la obra

Mario Isgró, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Ciudad de Mendoza aseguró que los trabajos van a buen ritmo y sin eventualidades. "Todo viene de acuerdo al plan, son 45 días por cuadra y las obras se concluirían en 240 días", señaló. La inversión será de más de $90 millones.

El segundo tramo comenzaría a fines de abril y la idea es seguir con la "misma tipología": que la vereda quede dividida en dos partes, una para la circulación de peatones y otra para las obras. La restauración contempla que se retiren los cordones que pasarán a tener bolardos, un poste de pequeña altura con base circular que dividirá la calle de la vereda.

"Más allá de los tiempos lo importante es lo que tenemos previsto para esta calle que tendrá cambios significativos", aseguró el funcionario.

Entre los trabajos previstos se renovará la capa de rodamiento vehicular, colocando un recapado de pavimento intertrabado (adoquines). Respecto a veredas, cunetas y puentes, serán totalmente restaurados, eliminando escalones y todo tipo de obstáculos. Además se eliminará el cableado aéreo, que será subterráneo y la iluminación será con led.