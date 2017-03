Escuchas: la UIA respondió los insultos de Cristina

Los insultos hacia la Unión Industrial Argentina (UIA) de la ex presidenta Cristina Fernández no cayeron nada bien. El domingo se conoció un diálogo de la ex mandataria con Oscar Parrilli:

Oscar Parrilli: Ayer salió la UIA viste, a quejarse.

-Cristina Kirchner: Pero ellos que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos.

-OP: Sí, que se jodan.

-CK: Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también guita, ojalá se fundan todos, sabés, los de la UIA, ojalá se recontra refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono.

"Nos da mucha tristeza. Desde la Unión Industrial jamás la criticamos en público sin hacerle notar nuestras diferencias previamente y nunca se usaron términos como los que ella está utilizando, aún considerando que es una conversación privado", señaló el secretario ejecutivo de la UIA, Juan Carlos Sacco. "Esos improperios la descalifican, no ayuda a la democracia", agregó

Por su parte, el vocal de la entidad fabril y hermano del gobernador de Salta, José Urtubey, también cuestionó el tono de las palabras de Cristina Kirchner. Dijo, a título personal, que los dichos de la ex jefa de Estado "son expresiones muy desubicadas e impropias para una ex Presidente". "Me apena mucho por el desprecio que siente hacia los sectores productivos.

