Pity: "Juego para romperla en todos los partidos"

El mediocampista de River Plate Gonzalo 'Pity' Martínez, autor de un gol en el triunfo 2-1 ante Belgrano de Córdoba en el Monumental por la fecha 17 del torneo local, afirmó hoy que juega todos los partidos "para romperla", pero que a veces le sale y en otras ocasiones no.

"Juego para romperla en todos los partidos; a veces sale y otras no. Estoy en un buen momento y tengo que aprovecharlo", manifestó Martínez en rueda de prensa a propósito de sus últimos rendimientos con el club de Núñez.

El 'Pity', que en un momento no muy lejano fue resistido por la hinchada de River, señaló que los goles le dan "confianza" a su juego, sumado al apoyo del entrenador Marcelo Gallardo.

"Quiero dar el máximo siempre, pero no me caí nunca y la banqué cuando ustedes me mataban", señaló el ex volante de Huracán.

Por último, Martínez señaló que la jugada del final, donde su compañero Tomás Andrade se perdió una ocasión inmejorable de gol tras una asistencia suya, le servirá "para aprender" en su carrera como futbolista. "Menos mal que terminó 2 a 1, porque sino nos hubiésemos ido bastante mal", agregó el 'Pity'.

Por su parte, el delantero Sebastián Driussi celebró el funcionamiento de River en el éxito ante Belgrano en el Monumental.

"Hicimos el juego que practicamos en la semana y nos vamos muy contentos. Fuimos profundos por afuera y lo definimos por adentro. Marcelo me pide que arranque por izquierda y me asocie con 'Nacho' (Ignacio Fernández) y 'Pity'", manifestó el goleador del torneo con 11 tantos.

Driussi indicó que deben mantener "la regularidad" para seguir dando pelea en el certamen y que el objetivo del equipo es "no perder más puntos" para alimentar esa intención de alcanzar al líder Boca.

River Plate venció hoy a Belgrano, de Córdoba, por 2 a 1, en el Monumental, por la 17ma. fecha del Campeonato de Primera División.