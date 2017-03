Antonio Banderas reveló que sufrió un infarto

El actor español Antonio Banderas reveló el sábado que sufrió un ataque al corazón en enero.

“Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños”, dijo Banderas, de 56 años, a la prensa española durante el Festival de Cine de Málaga. El actor viajó a su ciudad natal, en el sur de España, para recibir un premio a su trayectoria como actor, director y productor.

Banderas explicó que se sometió a un procedimiento para introducir tres stents en sus arterias y agregó que “no ha sido tan dramático como se ha escrito”.

“Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres ‘stents’ en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de ‘motu proprio’ me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito”, explicó

Atribuyó lo ocurrido a que le metió “una paliza importante” al corazón en los últimos 37 años de su vida y afirmó que se encuentra “muy bien, con ganas de volver a trabajar”.

Una visita a una clínica suiza generó especulaciones sobre la salud del astro, conocido por sus papeles en “La Máscara del Zorro”, “Desperado”, “Philadelphia” y por dar vida al personaje de animación Gato con Botas.

En el momento personal que atraviesa ahora reconoció que se está “replanteando muchas cosas” después de haberse convertido durante años en un adicto al trabajo y comprobar que “no podía parar, como con las palomitas de maíz”.

Por eso quiere hacer una pausa y precisa que lo quiere hacer en su tierra, para cumplir lo que dicen unos versos de Manuel Alcántara que ha grabado en una pared de la terraza de su casa en Málaga y que recitó.

“A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría”, declamó Banderas con la voz rota por la emoción.