La madre de Florencia: “Tenía una bestia entre mis hijos”

La mamá de Florencia, la niña asesinada y abusada en San Luis, brindó una entrevista tras la detención de su pareja. “Ahora estoy segura que fue él. No me importa que mis hijos se queden sin padre, quiero que se hunda, que siga preso y que pague todo el daño que le hizo a mi pequeña. Tenía entre mis hijos a una bestia, él no era una persona”.

La mujer contó que Gómez era una persona violenta y que se drogaba. Estas declaraciones las realizó antes de partir hacia Mendoza, a San Martín, donde desde este domingo descansarán los restos de su hija.

“Varias veces fue violento. No se sabía controlar con la fuerza. Me golpeaba y una vez me quiso ahorcar. Yo a veces lloraba tanto, que no lo podía creer. Siempre me rompía las cosas que compraba. Cuando le agarraba la furia siempre rompía cosas, no podía tener nada nuevo en la casa. Por miedo nunca lo denuncié. Sabía manipularme y me decía que se iba a cortar las venas. Yo le decía que se fijara en los hijos, que teníamos que salir adelante los dos”, relató Carina y puso al desnudo la otra cara de una familia que no vivía en paz.

La última vez que Gómez golpeó a Carina fue en la noche de Año Nuevo, o sea que ya cursaba un embarazo avanzado: “Estaba drogado y borracho”, contó. Y para graficar que fueron muchas más las angustias que vivió junto a él agregó: “Quería ir a saludar a sus amistades, entonces le pedí acompañarlo y no quiso. Le dije que tenía otra y que por eso no me llevaba, y se puso violento. Se enojó, empezó a romper el televisor, una mesa de vidrio y me zamarreó. Se fue y volvió al otro día. Le había dejado toda su ropa lista para que se fuera, pero él me lloró y me pidió que no lo dejara en la calle. Le di otra oportunidad”.

Una y otra vez dice que Gómez nunca se mostró de la misma manera con su nena: “Él demostraba tanto amor, tanto cariño a Florencia, él decía que la sentía como su hija. Le daba todos los gustos, nunca hizo diferencias con los otros chicos. Nunca me imaginé que esta bestia le haría eso a mi pequeña bebé”.

Dijo que Flor “era calladita” y que la notaba celosa en el último tiempo: “Estaba enojada y yo creía que era por celos de la bebé. No pensé que le estaba pasando algo”.

También recordó que el martes, el día antes que alguien decidiera matarla, la llevó al hospital público de la zona para que le hicieran un control médico (el de “Niño sano”): “La doctora la atendió rápido. Creo que si la miraba bien se iba a dar cuenta que algo pasaba”.

La última vez que Carina vio a Florencia fue ese mismo día, cuando los dolores de parto la mandaron otra vez a la Maternidad. Recordó cada palabra que intercambiaron y hasta la sensación que le dejó el beso de la despedida al mediodía: “Dónde vas mami, me dijo, y le respondí que iba al Hospital. Avisame si te dejan internada, me dijo y me dio un beso”. Lo recuerda todo el tiempo, y todo el tiempo que lo hace se ahoga con el llanto.

Carina dio a luz casi cuando el martes terminaba. Casi al mismo tiempo que una hija llegaba al mundo, otra se le iba, y no pudo hacer nada: “Si ella me hubiera dado señales, yo la habría salvado, no le hubiera pasado esto. Tengo un vacío enorme, no tengo alma, me falta un pedacito de mi corazón”.

Nunca me di cuenta de la bestia que tenía al lado. Lo quiero ver hundido, quiero que se hunda. Él no tiene familia, no tiene corazón, lo que le hizo a mi hija no tiene perdón de Dios”.

Fuente: El Chorrillero