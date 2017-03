El descargo de Mirtha Legrand tras su entrevista a Mauricio Macri: “Sigo siendo del PRO”

Este sábado, Mirtha Legrand realizó su descargo luego de las críticas que recibió por la entrevista que le realizó al Presidente Mauricio Macri. “Sigo siendo del PRO y de Cambiemos, no soy panqueque”, enfatizó la diva.

En la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha, La Chiqui realizó su descargo leyendo un texto escrito por ella de puño y letra.

“Quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa realizado el sábado en la Residencia presidencial de Olivos con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y Juliana Awada. En principio, quiero destacar la cordialidad con la que fui recibida por mis anfitriones, pero sobre todo, quiero destacar la libertad con la que pude preguntar absolutamente todo lo que quise, pensando en el público”, arrancó diciendo la diva.

“No hubo presiones ni exigencias, ni nadie que quisiera conocer de antemano las preguntas como sucedió hasta no hace mucho tiempo”, remarcó.

Respecto a la repercusión que tuvo la entrevista, dijo: “Pregunté de buena fe, con lo que dice las calle y el Presidente me respondió de buena fe con lo que son sus convicciones”.

Tras leer el texto, La Chiqui aclaró: “Me afectó que algunos periodistas dijeran que le falté el respeto. En ningún momento. Quizás el tuteo hizo una cosa mas íntima y cotidiano”.

“La entrevista me gustó, fue magnífica. Yo siempre pregunto así, no sé que les sorprendió tanto. Tal vez porque era el Presidente, pero bueno, había que preguntarle todo. Quisiera saber qué le hubieran preguntado mis colegas”, tiró. Y sostuvo: “Si yo lo hubiera halagado hubiera sido un desastre, me hubieran dado por todos lados”.

Por último, dejó en claro su posición política: “Soy sigo siendo del Pro, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Y los kirchneristas, no crean que soy kirchnerista. Yo no soy panqueque”, y luego contó que había recibido llamados de la oposición felicitándola por la entrevista.

“Creo que el Presidente ganó puntos, que subió en la estima de la gente, pocas veces se expresa con tanto fervor. Estoy feliz de haber hecho ese programa y de hacerlo otra vez, lo haría exactamente igual”, concluyó segura.