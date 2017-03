Fotos: cómo sobrevive la taxidermia en Mendoza

La taxidermia es uno de los oficios más antiguos y que en Mendoza pretende que no se pierda para el conocimiento de las especies. Con la mirada negativa de los proteccionistas de animales, la técnica busca recuperar su lugar destacado mientras sobrevive en dos museos locales.

Esta actividad es conocida como el arte de disecar animales muertos para conservarlos con su apariencia real y facilitar así su exposición, estudio y conservación.

En la provincia es fácil de acceder a la exhibición de estas especies, ya sean mamíferos, anfibios, reptiles o peces, gracias a los museos que se han esmerado en mantener vigente la especialidad. Se trata del Cornelio Moyano, que estuvo cerrado varios años por refacciones, y el Mauricio Lorca, que pertenece al Liceo Agrícola.



Museo José Lorca

“La taxidermia permite que un animal permanezca conservado en su estado real unos cientos cuenta años, con el cuidado debido. Esto no sólo sirve a fines de exhibicionismo también a la ciencia”, contó el taxidermista Benjamín Bender, quien forma parte de la colección de vertebrados del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (Iadiza), Conicet.

Museo Cornelio Moyano

El especialista destacó que en la provincia no hay institutos ni cátedras habilitadas para aprender a taxidermizar debido a la falta de una norma que regule y proteja de forma debida a los animales.

“Aprendí el oficio en la Universidad de La Plata, en una de las cátedras de Biología. Cuando llegué a Mendoza me encontré con que esta técnica no se enseña en ningún lugar, así que decidimos con un grupo de especialista implementarla como una materia en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Pero no prosperó por la falta de una legislación clara”, explicó Bender.

Museo Cornelio Moyano

Según los especialistas, los malos usos de esta técnica por quienes utilizan la caza para taxidermizar, vender o exhibir los animales como un premio, es lo que ha incidido en que no esté regulada en la provincia.

"Soy el único taxidermista mendocino habilitado para realizar esta actividad, que es muy importante para la historia y aprendizaje, pero que no debería ser popularizada debido a los que no practican la técnica con un fin científico", indicó Edgardo Aranguez, el taxidermista del museo Cornelio Moyano.

El histórico especialista destacó la diferencias que la taxidermia científica y la utilizada para el exhibicionismo, y aseguró que "espero que no se pierda esta rubro porque amo la naturaleza pero odio a quienes tienen fines malos con los animales".

Museo Cornelio Moyano

“Cada vez son menos los taxidermistas que hay en la provincia. Es realmente es una pena porque ayuda mucho a los conocimientos científicos de los estudiantes y de la sociedad”, destacó la directora de la escuela Liceo Agrícola y Enológico, Marcela Romero Day. En este establecimiento funciona el Museo José Lorca.

A la falta de regulación legal de esta práctica, se le sumó la falta de apoyo de los proteccionistas de animales. Un caso conocido fue el del Oso Arturo, cuando se supo que al animal le quedaba poco tiempo de vida los taxidermistas solicitaron que una vez muerto se le aplicara la técnica de conservación.

La falta de apoyo y críticas de los proteccionistas por considerar la propuesta “un insulto a la vida” impidió que Arturo, un ejemplar único en Latinoamérica y de total interés para las investigaciones, fuera taxidermizado el 3 de julio de 2016 cuando falleció.

“El tema del Oso Arturo ya estaba tan manoseado por todos lados que no se pensó con lógica y se enterró. Si bien algunos proteccionistas están en contra de este rubro tan poco conocido, considero que si es para fines culturales y científicos no está mal”, indicó el abogado y proteccionista, Oscar Mellado.

Museo Cornelio Moyano

Algunos museos para conocer más de la historia de las diferentes especies

- Museo Cornelio Moyano, ubicado en el Parque General San Martín, presenta una galería de mamíferos, peces, reptiles y anfibios taxidermizados. La mantención de estas especie está a cargo de Edgardo Aranguez.

Los recorridos son gratuitos y están habilitados para todo público de martes a viernes de 9 a 18.45, sábados y domingos de 15 a 18.45.

Museo Cornelio Moyano

- Museo José Lorca, de la escuela Liceo Agrícola y Enológica, ubicado avenida San Francisco de Asís sin número, Ciudad, cuenta con una galería repleta de animales de distintas especies, una colección de minerales, y paleontología.

“Recibimos alrededor de 900 personas al año, tanto estudiantes como turistas que quedan cautivados por la variedad y numerosas especies”, contó la guía y conservadora del museo, Gabriela Vargas.

Museo José Lorca

Allí, se pueden apreciar fósiles con más de 34 millones de años, insectos de todo tipo, aves, mamíferos, y más. “La idea es modernizar y darle un mejor luz, pero tenemos que esperar que estemos incluidos en el presupuesto de la UNCuyo, así que estamos abiertos a todo tipo de ayuda particular”, contó Vargas y Romero Day.

Para apreciar este museo las personas deberán registrase a través del mail laemuseolorca@uncu.edu.ar o dirigirse a la escuela. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 14, ya que son guiados por especialistas y alumnos.