Dicen que los turista prefirieron esperar a Semana Santa

Los principales destinos turísticos registraban un nivel medio de reservas hoteleras para este fin de semana, algo que sus respectivas autoridades de Turismo adjudicaron a lo avanzado del mes y la cercanía de la Semana Santa, cuyo feriado llegará a principios de abril y será más extenso.

No obstante, las fuentes mantienen la expectativa de que el porcentaje de ocupación se incremente con la llegada de visitantes sin reserva, por lo que los esperan con numerosas actividades y precios promocionales, además de la infraestructura turística remanente del verano.

Tal es el caso de Mar del Plata, el principal centro turístico provincial en el país, donde con menos del 50% de reservas sobre sus 60.000 plazas, se mantienen instaladas las carpas y sombrillas de playas del centro y La Perla.

En otoño, muchos turistas buscan destinos serranos, de los que Córdoba tiene cubierto su territorio, por lo que pese a los también modestos porcentajes de reservas, los espera con diversas propuestas en las comunas de sus valles.

La Agencia Córdoba Turismo informó que el promedio de reservas para la provincia, que dispone de unas 80.000 camas registradas, estaba en un 55%, y también esperan que aumente durante el fin de semana.

En Villa Carlos Paz, su principal centro turístico, fue reservado casi el 40% de sus 36.000 camas, y mantenía los valores de febrero en gastronomía, además de promociones y descuentos en hoteles y cabañas.

Otro registros eran de entre 35% y 40% en la ciudad capital (12.000 camas), 50% en Villa General Belgrano, principal destino del Valle de Calamuchita, con 5.000 plazas, y reservas del 60% en Mina Clavero, Traslasierra, que cuenta con 13.000 camas, según sus respectivas autoridades de Turismo.

En Alta Gracia, sobre 2.100 plazas hoteleras fueron reservadas el 45%, un porcentaje que consideró alto por su directora de Turismo, Betina Chiachio, ya que es usual que los visitantes llegan sin reservas.

Otra provincia serrana, San Luis, registraba reservas del 50% en su principal centro turístico, Villa de Merlo, que posee 15.000 de las 20.000 camas para el turismo de la provincia.

Otras localidades turísticas, como El Trapiche, El Volcán, Santa Rosa del Conlara y San Francisco del Monte de Oro tenían gran disponibilidad de alojamiento, debido a las bajas reservas, informaron a Télam operadores turísticos.

En Mendoza, las reservas hoteleras en la provincia eran del 52% en promedio sobre sus 35.000 plazas, dijeron a Télam la titular del Ente Mendocino de Turismo, Gabriela Testa.

En el departamento de General Alvear en el sur provincial, el nivel de reservas superaba el 90%, motorizadas por la carrera del Campeonato Argentino de Rally Raid, que se disputa en esta jornada.

El principal destino de la Patagonia andina, San Carlos de Bariloche, con 28 mil plazas habilitadas, espera llenarlas en un 50% en este fin de semana, pero tener un récord de ocupación para Semana Santa, según fuentes de la Municipalidad.

En Chubut, sin datos sobre reservas, el ministro de Turismo y Áreas protegidas, Herman Müller, admitió: "no tenemos muchas expectativas para este fin de semana largo en materia turística", pero señaló que "no perdemos las esperanzas de que mejoren las perspectivas y que los viajantes lleguen sin haber reservado previamente".

Desde el Noroeste, el ministro de Cultura y Turismo de Salta, Mariano Ovejero, expresó a esta agencia que "las expectativas son buenas pero es un fin de semana atípico, porque el turismo requiere previsibilidad y este fin de semana largo estuvo bastante cuestionado, si quedaba o no en la agenda"

Ovejero mención también el "contexto difícil en algunos mercados emisores de turistas hacia Salta, como la provincia de Buenos Aires, donde aun no han comenzado normalmente las clases", lo que "hace que no sea un fin de semana como el que uno espera turísticamente".

Como muchos de sus pares provinciales, el funcionario mencionó que hay " muy buenas perspectivas para Semana Santa" y agregó que "las principales centrales de reservas online así lo indican".