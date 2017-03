Lucho Avilés contra Mirtha Legrand: “No es la manera de referirse al presidente”

Lucho Avilés también se metió en la polémica que desató la entrevista presidencial que realizó Mirtha Legrand en la primer edición de su programa. “No es la manera de referirse al Presidente”, criticó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Me pareció muy coloquial y atento, pero hubo alguna que otra afirmación, que no fue pregunta, de Mirtha, que no me gustaron, creo que no es la manera de referirse al presidente de la república”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante su ciclo Por Si Las Moscas.

“Si hace una afirmación como esa tiene que aclarar que es su opinión y sino entender que lo fundamental de ese programa es la pregunta”, dijo en referencia a la frase de Mirtha: “Yo creo que ustedes no ven la realidad del país”.

Asimismo, opinó que “creo que también pudo haber buscado la forma de que no fuera demasiado condescendiente”. Enseguida desarrolló que “tampoco creo que Mirtha pueda arreglar para hacer preguntas fáciles, ni tampoco es para rasgarse las vestiduras, pero por ahí tomó distancia por su manifiesta amistad con el presidente”.

Por último confesó que “me gustaría volver a APTRA; pero no para votar, porque ahora no miro televisión, aunque muchos de los que están en APTRA votan y no miran la TV”. Y se congració con su colega, Luis Ventura: “Yo tengo la esperanza de que Luis ventura va a hacer una buena presidencia y le va a hacer bien a Aptra”.