En números: radiografía del "efecto Chile"

En los últimos años, Chile se convirtió en el principal destino de compras de miles de argentinos. Ya no es sólo los fines de semana largo sino que el movimiento en los pasos fronterizos es constante.

Durante 2016, los argentinos fueron los principales extranjeros en ingresar a Chile, con 2,9 millones, 49% más que en el 2015. Para 2017, las estimaciones hablan de entre 3 y 4 millones, un promedio de 10.000 por día, según el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur).

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en alarma, analizó el fenómeno del principal motivo de estos viajes. El año pasado, las compras minoristas de argentinos en territorio chileno sumaron 830 millones de dólares, solo contabilizando aquellas con tarjetas de crédito y débito. Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, las compras argentinas en el país vecino aumentaron 80% en 2016 versus 2015.

Por su parte, un informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sobre las compras con tarjetas bancarias extranjeras en Chile arrojó que el gasto de los argentinos con tarjeta en Chile creció 104% en 2016 en relación a 2015 y que formó el 36% de los gastos con tarjetas extranjeras en el país durante 2016.

Hay que tener en cuenta que la economía argentina, en promedio y según datos del INDEC, sufrió una inflación de 40,9% el año pasado, frente a menos de 2% de Chile. Ahí está la explicación de por qué se ha hecho tan grande la brecha de precios en tan poco tiempo. Además, el dólar barato en Argentina, hace que se potencie el poder de compra en este caso en el país vecino.

¿Qué compran los argentinos?

Los argentinos esperan varias horas en la frontera con tal de adquirir televisores, smartphones e indumentaria a un costo 60% menor.

En primer lugar, están los televisores LED, que en Chile tienen un precio aproximado de u$s 250 y en la Argentina no bajan de los u$s 600. En cuanto a smartphones, se encuentran marcas que no están en territorio nacional, como Apple, y otras que sí, como Samsung. El Iphone 7, por ejemplo, se consigue entre u$s 1.000 y 1.470; mientras que un Samsung Galaxy J7, entre u$s 250 y 380 a según el modelo (u$s 510 en la Argentina). En cuanto a zapatillas, podrán comprarse primeras marcas a partir de u$s 30 adelante.

Ante la demanda, firmas comerciales empezaron a ofrecer ofertas especiales exclusivas para el público argentino. Aprovechando su presencia en el país, Cencosud -grupo chileno dueño de Unicenter, Jumbo, Disco y Easy- ofrece descuentos en productos. Sus tarjetas pueden ser usadas por los argentinos para acceder a ahorros de hasta el 30% en tiendas comerciales de Chile como Falabella y Tienda París. Esta opera con una modalidad llamada "click and collect", que permite comprar desde la Argentina a través de su web y retirar el producto en la sucursal más conveniente.

Fuente: El Cronista