La insólita razón por la que un vuelo fue cancelado este 24

Un vuelo de Miami a Buenos Aires fue una verdadera odisea para cientos de pasajeros. Si bien son habituales las reprogramaciones y las demoras por cuestiones climáticas, esta vez se sumó un ingrediente que parece increíble pero es real.

El vuelo AA907 de American Airlines que debía aterrizar esta mañana en Ezeiza fue desviado momentáneamente al aeropuerto de Córdoba, Pajas Blancas, porque había una densa capa de niebla que ponía en riesgo las operaciones de descenso, según publicó Infobae.

Al llegar a Córdoba, el piloto del Boeing 777 se encontró con un inconveniente al que probablemente pocas veces se haya enfrentado. Según le transmitió a los pasajeros, las autoridades aeronáuticas le informaron que el despegue hacia Buenos Aires iba a demorarse porque era un día feriado y no había empleados disponibles para realizar la carga necesaria de combustible.

Más tarde cuando se habían dado las condiciones para retomar el viaje, el personal de pista le informó a la tripulación que sus horas estaban "vencidas" y no podían quedar a cargo de la operación hacia Buenos Aires, por lo que el vuelo quedó cancelado.

Sin solución a la vista, luego de cuatro horas de espera, las autoridades migratorias decidieron que los pasajeros realicen los trámites de ingreso al país en Córdoba, con algunas particularidades. Por ejemplo, en la Aduana los funcionarios no pidieron la declaración de AFIP obligatoria para todas las personas que ingresan a la Argentina.

Pero hasta aá no sólo llegó la cosa. Mientras estén en Córdoba no podrán acceder a su equipaje por la empresa que eraliza los servicios en tierra no tiene convenio con American Airlines.