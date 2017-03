Gerardo Rozín lanza la tercera temporada de "Morfi"

El periodista Gerardo Rozín, mentor y conductor de "Morfi, todos a la mesa", que el lunes 27 lanza formalmente su tercera temporada en horario matutino a través de Telefe -en Mendoza se podrá ver por Canal 9 Televida- con la incorporación de Zaira Nara, anunció que la intención es "reforzar lo que hemos construido para afirmarnos como el show de la mañana en televisión".

"Básicamente lo que queremos es más de lo mismo pero más lindo. Nos llevó un tiempo acomodarnos al cambio de horario e incorporar periodismo sin perder el humor ni las recetas", apuntó Rozín durante una entrevista con Télam.

El programa que tiene su versión dominguera en "La peña de Morfi" y que tuvo otro brazo con "Morfi café" (en las tardes hasta enero pasado), "no tiene un formato establecido, así que aprovecha grupalmente lo que cada uno aporta", según reflexionó el productor y animador rosarino, de 46 años.

Para colorear esa paleta, Gerardo comanda un equipo que reúne a los columnistas de actualidad Ariel Rodríguez, Connie Ansaldi y Malena Guinzburg, a los cocineros Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón y Chantal Abad y a los artistas Roberto Peloni y Kate Rodríguez.

Haciendo un paneo sobre la propuesta a la que ahora se integra Nara, quien fue productor de "Sábado bus" (Nicolás Repetto), "Hora clave" (Mariano Grondona) y "Georgina y vos" (Georgina Barbarossa), apuntó que "este 'Morfi...' es el más parecido a lo que soñé y es el que estamos haciendo literalmente en estos últimos días".

"Pudimos probar -abundó- en qué horario funcionan las cosas para que cada momento tenga su lugar y su espacio para que todo fluya, sea gracioso, interesante y hasta haya alguito de reflexión. Por eso siento que estamos llegando a destino por la ruta que queríamos".

Ese menú que cada mañana el envío sirve en su punto, regala dos pasajes que llevan la marca registrada de Rozín: las entrevistas y los momentos de música popular en vivo, un par de disciplinas que generalmente no tienen lugar en la televisión.

En relación a los reportajes, el animador aseguró que "yo defiendo la palabra, creo en la conversación y eso que trae resulta atractivo para mí y también para los demás".

¿A qué atribuye el buen resultado de esas charlas?

A que soy curioso de verdad y a que trabajo cada reportaje como si fuera el primero que hago. Para cada charla me pongo un objetivo y salgo a buscar un tono o un tema para divertirme o una confesión.

¿Qué le genera que ese momento de entrevista tenga buena adhesión del televidente?

Nada es infalible pero muy mayoritariamente la gente me acompaña y si eso no pasara no sé que haría. Soy un poco malcriado porque muchas veces me ha ido bien.

¿Cómo logró imponer la música popular en vivo en pantalla?

Lo de la música popular en vivo es una de las alegrías más grandes que "Morfi..." me dio. Es una pelea personal en la que la productora y el canal han confiado en mí de una manera extraordinaria porque son cosas que no estaban en el manual y que pasan. Signifcó apostar por algo que no es habitual y dio esta flor divina que es "La peña de Morfi".

¿Le llama la atención que esa apuesta sea una rareza en la TV local?

Estos intentos son pruebas que ayudan a que otros se animen y sería bueno que se apoye un espacio en el que los músicos participan y la gente lo ve mucho. Algo bien estaremos haciendo para que los grandes músicos que tenemos vengan a cantar y a tocar a "Morfi...". La primera vez que se juntaron Jairo y Baglietto para mostrar su proyecto compartido fue en nuestro programa, pude entrevistar media hora a Vitillo Ábalos, actuaron Liliana Herrero-Teresa Parodi, los Dos+Uno y Juan Quintero y se cruzaron Los Montiel con La Bersuit, por ejemplo.

¿Qué implica integrar a Zaira Nara?

Zaira tiene una frescura impresionante y con ella trabajamos muy bien en "Morfi Café" donde logró integrarse al equipo y ese vínculo nos hace confiar en lo que puede aportar a una identidad atractiva como la que tenemos.

¿La exigencia de los seis días semanales con "Morfi..." le deja margen para algo más?

Yo escribo siempre y ojalá pueda sacar algo de eso. Hicimos ficción para televisión junto a Alejandro Tantanian con un libro que nos encanta y que estuvo a punto de ser producido el año pasado. Así que ahora estoy tratando de entender cómo funciona ese negocio para ver de qué manera podemos concretarlo.