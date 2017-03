Videos: Justin Bieber enloqueció a las fanáticas chilenas

Tickets a punto de agotarse, las beliebers acampando desde hace días afuera del Estadio Nacional y una atmósfera de locura generalizada entre los fanáticos del artista. Justin Bieber regresaba a Chile como la figura musical juvenil más importante de la actualidad, pero bajo nuevos términos.

Y en medio de las audiovisuales que mostraban pilares y figuras de mármol, apareció el canadiense de 23 años encerrado en una caja de vidrio que se elevaba como objeto de exhibición: vistiendo un polerón gris con letras amarillas que llevaban el emblema "Purpose World Tour", pantalones anchos y un micrófono pegado a la mejilla.

De inmediato sonó "Where are Ü now", ese single compuesto por Jack Ü, donde los fuegos artificiales se convirtieron en protagonistas. También el equipo de bailarines que acompaña al cantante y un escenario que esperaba por mostrar sorpresas.