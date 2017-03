Luz Faingold: "Me salvé de ser una desaparecida"

Luz Amanda Faingol le escapó a la muerte en tres veces en su vida, todas frente a un mismo escenario, ser una perseguida política. La primera fue en 1975 cuando estuvo siete días detenida en el ex D2 y sufrió todo tipo de torturas y vejaciones. Las restantes ocurrieron en 1976, cuando de milagro el jefe del operativo que la volvió a llevar al centro de detención dejó que su mamá se la llevara a su casa, porque el novio de su madre era médico y había atendido a un familiar del responsable del operativo. La tercera vez no la encontraron en su casa y luego se perdió en el exilio en Uruguay y en Francia hasta 1983.

"Me salvé de ser desaparecida", cayó en la cuenta tras recordar todas las veces que tuvo que sortear la brutalidad de los militares, escapar y vivir escondida para no morir.

"Siempre recuerdo el 24 de marzo con mucha tristeza, si bien la primera vez que me detienen fue en 1975, durante el gobierno de Isabel de Perón, ya se venían produciendo detenciones y el seguimiento de estudiantes que tenían militancia política. Todo este proceso terminó de estallar en 1976", recordó la integrante de la asociación de presos políticos, quien actualmente es la encargada de "trabajar por la memoria".

La primera vez que la detuvieron fue la ocasión en la que se llevaron a su novio y al resto de sus compañeros de militancia, quienes estuvieron 8 años presos, deambulando por los distintos lugares de detención en el país.

"Tengo una amiga, Cristina D'Amico que desapareció en Mar del Plata, su familia nunca más tuvo ninguna información de ella. Esa es la deuda pendiente que queda, después del juicio a la Juntas, que los genocidas digan qué hicieron con los desaparecidos"

"Me llevaron presa porque toque el timbre en una casa en la que encontraron armas. Yo lo único que hice fue buscar a mi novio, que estaba ahí y no sabía porque estaba tardando tanto. Pero en mi casa jamás me encontraron algo de ese estilo, sí libros que los militares consideraban subversivos. Así estuve por muchos años acusada del delito de asociación ilícita hasta que en 1983 logré el sobreseimiento", relató la mujer que vivió el encierro y una situación de indefensión absoluta en lo que hoy es el Espacio de la Memoria.

Luz Faingol fue detenida en dos oportunidades y la última vez que la fueron a buscar, los militares no la encontraron en su casa.

La causa se llevó adelante por los jueces Luis Miret (subrogante y luego designado por la dictadura) y Otilio Romano (destituido por el Consejo de la Magistratura), que en ese momento era fiscal. Los funcionarios judiciales están siendo juzgados por la complicidad con los militares en el plan diseñado para detener, torturar y asesinar a las personas que eran perseguidas por sus ideas políticas.

"Puedo decir que tuve la oportunidad de transformar en algo positivo lo que me pasó. Hoy la memoria es un trabajo de educación y de concientización para mí, pero hay muchos que siguen sufriendo en silencio", aseguró.