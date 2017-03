Pol Fernández fue operado y no jugará por un mes

El volante de Godoy Cruz Guillermo "Pol" Fernández fue intervenido hoy quirúrgicamente de urgencia por la rotura del menisco externo de la rodilla derecha y estaría inactivo al menos por un mes.

El futbolista fue operado con éxito en el Centro Médico Palmares por el doctor Matías Roby y ya fue dado de alta. Aunque oficialmente no se informó cuanto tiempo demandará su recuperación, trascendió que deberá estar inactivo por al menos 30 días.

En cuanto al parte médico del mediocampista, dado a conocer por el propio facultativo, indica que “esta mañana se le realizó al jugador una artroscopía siempre de rodilla derecha, por ruptura en asa de balde de menisco externo. El volante será baja en el primer equipo hasta que esté completamente recuperado”.

Fernández, quien venía de convertir los dos goles con que Godoy Cruz venció 2-0 a San Lorenzo, se lesionó en dicho partido jugado en Mendoza, “aunque esperaron la evolución y los estudios posteriores, que indicaron la lesión, por la que tuvo que ser operado de urgencia”, indicaron fuentes del club mendocino.

En lo estrictamente futbolístico, de cara al choque del sábado a las 20 ante Racing Club en el “Cilindro de Avellaneda”, el técnico Lucas Bernardi deberá ahora decidir qué jugador será el reemplazante del habilidoso volante.

El entrenador tenía hasta esta jornada una duda para el partido ante la “Academia”, teniendo en cuenta que debía realizar una modificación obligada ante la suspensión del volante Gastón Giménez, expulsado ante el “Ciclón”.

Los candidatos más firmes para ingresar ante la "Academia" son Facundo Silva y Nicolás Sánchez, aunque el primero tiene una luz de ventaja, ya que sumó minutos de fútbol ante el “Ciclón” y tuvo un buen desempeño.

Ahora, con la lesión de Fernández, el adiestrador rosarino deberá buscarle un sustituto, por lo que una de las alternativas es que se decida por Silva en reemplazo de González y entre el propio Sánchez y Maximiliano Correa esté el reemplazante del volante lesionado.

En cuanto a la situación del ex volante de Atlético de Rafaela Walter Serrano, quien ya cumplió la suspensión que arrastraba del primer semestre, no está totalmente recuperado de un golpe en la rótula y el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que tiene por delante el equipo mendocino.

Aunque sin confirmación oficial por parte de Bernardi, los titulares que asoman para jugar ante Racing son los siguientes: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz y Fabrizio Angileri; Angel González, Fabián Henriquez, Nicolás Sánchez o Maximiliano Correa; Facundo Silva;; Juan Garro y Javier Correa.

Mañana, el equipo volverá a trabajar a puertas cerradas en Coquimbito y allí el entrenador concluirá la semana de preparación para el partido del sábado, donde seguramente confirmará las modificaciones ante las ausencias de Giménez y Fernández.

El plantel “bodeguero” viajará mañana vía aérea a Buenos Aires y regresará el domingo a Mendoza.