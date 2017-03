Lina habló del robo a Mirtha Legrand: “Me siento un ratón de laboratorio”

Mientras continúa el juicio por el robo de las joyas de Mirtha Legrand, ocurrido en 2010, Lina Díaz, la exempleada de la diva que está acusada de ser partícipe del delito, decidió despedir a su abogado. Además, estalló de bronca y disparó para todos lados. “Para todo el mundo mi vida es un barrilete. Tengo derecho a defenderme”, sentenció.

Enfurecida y muy nerviosa, la mujer habló con el cronista de Desayuno Americano. “Hay gente a la que no le interesa pagarme lo que me debe, y entonces van a inventar cualquier cosa. Supuestamente son muy honestos pero ni siquiera en la AFIP han depositado dinero“, aseguró y agregó: “Es demoledor para una familia escuchar todo lo que dicen”.

A pesar de agradecer la labor del Dr. Hugo Icazati como su defensor, Lina dijo que su familia decidió elegir otro abogado. “A mí no me dejan hablar, pero ellos dicen cualquier basura de mi familia. Me siento como un ratón de laboratorio“, prosiguió con su furioso descargo. “Voy a gritar mi verdad. Y tengan cuidado porque mi verdad es pesada“.

“Soy una ciudadana honesta y de trabajo. Sería una locura haberle robado a quien me dio trabajo toda la vida. Además di la cara muchos años en la televisión”, cerró.

Mirá el video