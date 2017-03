Insólito arreglo: un caño corta el tránsito en el barrio Champagnat

Casi a fines de la década del ‘70 surgió un barrio de 300 viviendas en el piedemonte mendocino que fue denominado Protección de Choferes. Actualmente es conocido como barrio Champagnat. Desde entonces, sus habitantes se abastecen del agua de una bomba propia que viene de las napas subterráneas y que puede observarse en el centro de la barriada.



La administración del recurso estuvo a cargo del consorcio del conglomerado hasta que hace unos 24 meses sufrieron un corte de agua de 40 días y los vecinos optaron por contar con el suministro de Aguas Mendocinas.

Para que los habitantes del lugar no se quedaran sin el vital servicio y hasta que firmaran el convenio con la empresa, Aysam permitió que se conectaran momentáneamente a su red: “Hace dos años que hicieron este bypass. Tiraron el caño sobre la calle y lo taparon con un montículo de tierra haciendo una especia de lomo de burro, que se fue rompiendo con la circulación de los vehículos. El caño viene desde otro barrio y va hasta la cisterna”, contó Rodrigo Deharo, un vecino que hace 10 años habita el lugar.

Marcelo Mercado, otro de los habitantes del Champagnat, comentó que ese bypass se colocó de forma "provisoria y muy improvisadamente atravesando el ingreso al barrio por calles y acequias. Hace dos meses se rompió, tenemos el ingreso bloqueado y nadie se hace cargo. No hay presidente en el consorcio y estamos en transición con Aguas Mendocinas”.

A raíz de ese "cambio”, los vecinos consideran que deben reclamarle a Aguas Mendocinas y exigirle que realicen la obra como corresponde para que la calle Doctor Leloir vuelva a quedar habilitada para el tránsito: “Nos estamos organizando para cortar la avenida Champagnat si es necesario. Nos hemos cansado de llamar a la empresa y no logramos una respuesta”, dijo Mercado.

Según comentó Gastón Surbete, otro vecino, por el caño -que recorre tres cuadras hasta llegar a la bomba- circula poca agua ya que es una medida preventiva para contar con ella. Sin embargo, los departamentos de los pisos más altos de los 18 monoblock tiene problemas de presión y algunos ni siquiera pueden lavarse las manos.

Sin embargo, desde Aguas Mendocinas afirmaron que el convenio aún no está firmado ya que el consorcio no ha cumplido con todos los requisitos: “Cuando se rompió la bomba que posee el barrio, nos pidieron una colaboración y eso es lo que hicimos. Permitimos que se conectaran a nuestra red pero no fuimos nosotros los que tiramos ese tubo sobre la calle. Lo hizo una empresa que estaba trabajando para el condominio en aquel momento”, aseguraron desde la oficina de prensa e insistieron: “No le estamos dando el servicio aún porque estamos en etapa de transición y el reclamo se lo deben realizar al consorcio”.

Por su lado, desde el Ente Provincial del Agua y de saneamiento (EPAS) aconsejaron que se radique una denuncia colectiva en esa institución para mediar en el conflicto y ver a quién le corresponde terminar la obra.