Silva y Centurión serán titulares en San Juan

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, incluyó hoy a Jonathan Silva y Ricardo Centurión para los titulares en la práctica de fútbol realizada a puertas cerradas en la cancha principal del predio Pedro Pompilio, de cara al partido ante San Martín en San Juan el domingo a las 16.30.

El "Mellizo" alineó hoy ante los suplentes un equipo con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

Del otro lado estuvieron Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Thiago Grandis; Fernando Zuqui, Sebastian Pérez y Gonzalo Maroni; Mauro Luna Diale, Walter Bou y Nazareno Solís.

El once que paró el técnico, de no haber inconvenientes, sera el que enfrentará el domingo al equipo sanjuanino, con dos cambios respecto del que perdió en la Bombonera ante Talleres por 2 a 1.

Una de las modificaciones será la vuelta de Ricardo Centurión, después de su esguince acromio-clavicular en el hombro derecho, en lugar de Oscar "Junior" Benitez, quien padece un esguince en su tobillo izquierdo.

Y la otra es la de Jonathan Silva por Frank Fabra, quien junto con Wilmar Barrios están afectados a la selección de Colombia que disputará hoy y el martes las dos jornadas por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Para el partido que se disputará el domingo desde las 16.30 en el estadio Bicentenario de San Juan ya se agotaron las 15.000 entradas generales para los hinchas de Boca, que ocuparán una de las cabeceras.

Después del entrenamiento el centro delantero Darío Benedetto habló con la prensa en la sala Antonio Carrizo, ocasión en que se refirió a la actualidad de su equipo luego de la caída ante Talleres, el fin de semana pasado en la Bombonera.

"Tenemos que presionar siempre. No tenemos que darle vida a nadie. El otro día, cuando nos pusimos en ventaja, nos quedamos un poco y nos costó caro", dijo el "Pipa" Benedetto.

"Nos dolió mucho la derrota. Hay que admitirlo, no la esperábamos. No merecimos perder pero cometimos errores y lo pagamos caro. Pero ahora hay que dar vuelta la página. Hay que pensar que estamos punteros y en San Martín de San Juan", señaló el ex jugador de Arsenal de Sarandí.

Benedetto, goleador de Boca en esta temporada con 9 tantos, habló también de su relación con Walter Bou por la disputa de la titularidad, al señalar que "los dos sabemos que tenemos que sumar, no por nosotros sino por el bien de Boca. Por supuesto que cuando uno no juega le da bronca y a él le debe pasar lo mismo. Pero tenemos que apoyarnos por el bien de nuestros compañeros. La competencia es sana y está bien que así sea".

En tanto, Rodrigo Bentancur habló sobre el Mundial Sub-20 de Corea del Sur que jugará con la selección de Uruguay. "Trato de pensar en el día a día y encerrarme en mi familia. Por supuesto que ya dije que quiero jugar el Mundial. A veces se complica por el tema del cronograma, no hay fecha FIFA y no es obligatorio. La última palabra la tiene el técnico del club y yo la tengo que acatar".

En declaraciones a ESPN radio, el volante uruguayo dijo, con respecto a su futuro, que "con Juventus está todo acordado, solo falta la revisión médica. Desde julio mi carrera seguirá en ese club. Pero ahora solo quiero salir campeón con Boca".

El plantel "xeneize" volverá a los entrenamientos mañana desde las 9.30 en Casa Amarilla a puertas cerradas para la prensa. A su término, Guillermo dará su habitual conferencia de prensa previa a los partidos.

Boca viajará el sábado por la tarde a San Juan para jugar el domingo desde las 16.30 contra San Martín de esa provincia, por la 17ma. fecha del torneo de fútbol de Primera División, con el arbitraje de Fernando Espinoza.