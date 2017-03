Dólar futuro: así reaccionó CFK al enterarse de que va a juicio oral

La ex presidenta Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral y público junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, en la causa donde están procesados por "administración fraudulenta" a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno.

El juez federal Claudio Bonadío dio por cerrada la investigación y envió la causa a sorteo de un tribunal oral, en lo que será el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, según la resolución difundida este jueves.

Poco después de enterarse de la novedad judicial, la expresidenta se expresó en las redes sociales, publicando un mensaje que contiene una imagen, un emoticón y ninguna palabra.

"La Auditoría aprobó las cuentas de la gestión de Cristina", indica en la publicación la captura del título de una nota de Clarín que indica que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó ayer, aunque con "salvedades", el informe de la ejecución del gasto durante el último año de gobierno K. El mensaje contiene además un emoticón de sonrisa.