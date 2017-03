Ulises Bueno se acordó de su ex en el Gran Rex: “La hija de su madre se llevó todo”

Ulises Bueno colmó el Teatro Gran Rex el martes y miércoles. Allí, además, se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a su ex mujer, Melisa Ferrari, señalada como la autora del millonario robo que sufrió el cuartetero en su casa en un country de Mendiolaza, Córdoba.

El cantante, hermano del Potro Rodrigo, aprovechó el escenario para dedicarle unas palabras a su ex, quien está siendo investigada por el robo ocurrido el 20 de febrero pasado en la casa que ambos compartían en Córdoba.

Antes de interpretar su éxito “Gabriela”, Ulises dijo: “Poniéndole el lomo a la vida. La hija de su madre se llevó todo… Pero no importa. Nos vamos a volver a levantar. No hay tropezón que nos tumbe, porque nosotros somos así. Sabemos golpearnos, levantarnos, de eso se trata de la vida. No se vive de ejemplos, se vive de aprendizajes”.

Y siguió: “Pero mientras que uno cree que deja todo por amor, que ama, que quiere, a esa persona le quiere brindar todo porque la lleva en su corazón, y se rompe el lomo para darle todo, cuando menos te das cuenta la primera puñalada viene por la espalda…cuando menos te das cuenta la primera puñalada viene por la espalda, de la persona que más querés, entonces… ‘Gabriela’ (nombre de su canción) me cagaste la vida, hija de… tu madre!“, concluyó.

“La hija de su madre se llevo todo” Ulises Bueno para su ex que le afano?? pic.twitter.com/ZLxfLeB2je — Guille Bidondo (@guillebidondo) 23 de marzo de 2017

“Mi señora y yo éramos los únicas dos personas que sabíamos dónde estaba el dinero”, había dicho Ulises antes de su show.

El 13 de marzo, en el marco de la investigación por el millonario robo, la fiscal Liliana Copello ordenó el secuestro de dos celulares y 600 mil pesos de Ferrari.

El cantante rectificó el monto robado y aclaró que son 3.200.000 de pesos.

En la causa no hay imputados, sólo cinco sospechosos, entre ellos, Ferrari quien ya pidió ser querellante.