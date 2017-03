Rocío Gancedo contó que fue abusada a los 6 años

El 9 de marzo, y producto de una depresión, Rocío Gancedo decidió internarse por su cuenta en la clínica Argos de psiquiatría dinámica. Unos días después, en plena recuperación, la ex GH tuvo un día libre y mostró una foto junto a su representante, Jorge Zonzini.

Ahora, justamente su manager publicó un audio en el que Rocío le cuenta alguna de las razones que la llevaron a sumirse en la tristeza. Allí, la rubia relata que fue abusada por una mujer, y con la complicidad de su madre, cuando tenía 6 años.

La confesión de Gancedo partió de una fuerte discusión con su madre. “Me empecé a arrancar los pelos. Me sentí como cuando tenía seis, en la época del abuso, me caí al suelo, me desplomé”, le contó a Zonzini por teléfono.

En el angustiante audio, Rocío cuenta detalles de la conversación con su madre. “Le dije ‘me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los seis años, cuando la hija de tu amiga me abusó e hizo que yo la tocara’ Y ella me contestó: ‘Bien que sabías a los seis años lo que te estaban haciendo, no es que estabas jugando a la mamá’“.

Escuchá el audio