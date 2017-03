5 hermosos países que podés recorrer en menos de un día

Son muy pocos quienes tienen tiempo y plata para viajar, pero si pasás por alguno de estos países podés hacerlo en poco tiempo.

La cosa no está fácil y no todos podemos viajar para darnos ese lujo, pero quien te dice… soñar no cuesta nada. Si te interesa conocer muchos lugares y el día de mañana tenés la oportunidad, en Europa hay cinco países pequeños y hermosos que podes conocer en sólo 24hs. Anotalos.

1. Luxemburgo.

Luxemburgo es una pequeña nación de medio millón de habitantes destacada por su tranquilidad. Tiene frontera con Francia, Bélgica y Alemania, lo que la convierte en un puente de comunicación de importantes capitales mundiales.

2. Andorra.

Conocida como “el País de los Pirineos” Andorra tiene una población de no más de 100 mil habitantes. Además, el país es más barato que muchos destinos europeos y es una nación libre de impuestos.

3. Liechtenstein.

Liechtenstein se encuentra al norte de Italia y no es parte de la Unión Europea, pero desde el 2011 es parte del espacio de libre circulación del continente. Además es conocido como un paraíso fiscal.

4. Malta.

Sus construcciones lo sitúan como el lugar de “las joyas de la historia europea”. Malta es una de las paradas obligadas si viajás a Europa.

5. San Marino.

Con paisajes espectaculares, esta nación además está rodeada por Italia, lo que la convierte en un centro histórico, pintoresco y hermoso de visitar.