Los 10 videos más vistos en la historia de YouTube

La revista "Billboard" ha publicado la lista de los diez vídeos musicales más reproducidos de la historia de YouTube desde que comenzó sus publicaciones en el año 2005 hasta el pasado 25 de febrero. Este es el resultado... ¿Esperabas ese número 1?

10. Katy Perry, "Roar"

Es el mayor éxito, hasta el momento, de Katy Perry en Youtube. La canción "Roar" forma parte de su álbum del año 2013 'Prism'. Con un videoclip lleno de humor, sensualidad y frescura, ha logrado cautivar a los espectadores. Tiene 1.870.923.741 de reproducciones.

9. Adele, "Hello"

En esta lista no podía faltar la artista de más éxito de los últimos años. Su balada 'Hello' fue el primer single de su disco '25'. El videoclip de Adele tiene el récord de haber alcanzado con mayor rapidez los mil millones de reproducciones. Ahí es nada. Hasta el 23 de marzo tiene 1.915.854.148 de reproducciones.

8. Major Lazer & DJ Sanke (feat. MØ), "Lean On"

Esta canción fue todo un exitazo en el año 2015. Cuenta con un total de 1.901.721.422 visualizaciones.

7. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno and Gente de Zona, "Bailando"

El videoclip de la canción que nos ha hecho bailar se rodó en La Habana. "Bailando" ha conseguido 1.979.548.095 reproducciones.

6. Taylor Swift, "Shake it off"

El paso del country pop al pop no ha podido tener más éxito. Esta canción pertenece al disco '1989', del año 2014. Su video cuenta con 1.989.876.536 visualizaciones hasta el 23 de marzo.

5. Taylor Swift, "Blank Space"

La canción ha sido una de las más exitosas de Swift, y prueba de ellos han sido las 1.994.950.718 reproducciones que acumula.

4. Mark Ronson feat. Brunos Mars, "Uptown Funk!"

En Reino Unido la canción consiguió el récord de ser el single más escuchado de toda la historia en tan solo una semana. No se puede pedir más a esta canción llena de funk y con un videoclip que transmite buenas vibraciones. Cuenta con 2.290.199.319 visualizaciones.

3. Justin Bieber, "Sorry"

El canadiense sigue cosechando éxitos y su canción, del año 2015, está en el tercer puesto del podio. ¿Qué tiene de particular el vídeo? Pues que no sale Justin Bieber en él. Tiene 2.348.270.763 reproducciones.

2. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth, "See you again"

El tema tiene un componente emocional muy importante. Aparece en la película 'Fast and Furious 7', y es un homenaje al actor fallecido en accidente de tráfico Paul Walker, uno de los protagonistas de las anteriores sagas. Cuenta con 2.546.067.243 visualizaciones. Todo un éxito.

1.PSY, "Gangnam Style"

El 'Gangnam Style' nos hace bailar y reír a partes iguales. El tema de PSY sigue imbatible como número uno en visualizaciones de Youtube. Tiene ya 2.793.413.791 reproducciones.

Fuente: YouTube / Billboard / La información