Multimillonarios neoyorkinos ofrecen pagar más impuestos

Un grupo de más de 50 millonarios de Nueva York, en el que están George Soros, Steven Rockefeller y Abigail Disney, entre otros, escribieron a los legisladores y al gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, señalando que ellos y otros con ingresos altos deberían pagar más para financiar escuelas, carreteras, puentes y programas de ayuda a los pobres y sin techo del estado.

"Ahora es el momento de invertir en la viabilidad económica a largo plazo de Nueva York", señaló la misiva. "Necesitamos invertir en vías para salir de la pobreza y mejorar el nivel económico de todos nuestros conciudadanos, incluyendo una buena educación pública desde el jardín de infancia a la universidad. Y necesitamos invertir en los frágiles puentes, túneles, edificios públicos y carreteras de las que dependemos todos".

Todos los firmantes ganan más de 650.000 dólares anuales

La carta, una copia de la cuál fue obtenida por The Associated Press, respalda un plan que crearía nuevas y elevadas tasas a las rentas más altas para recaudar una estimación de 2.000 millones de dólares.

Muchos de los firmantes, entre los que están Eileen Fisher, David A. Levine, Dal LaMagna, Lewis B. Cullman, Abigail Disney, Agnes Gund, Leo Hindery, Jr., Steven C. Rockefeller y George Soros, son millonarios y todos ganan más de 650.000 dólares, lo que los convierte en miembros del 1% de la población del estado con mayores ingresos.

La propuesta está promovida por el Fiscal Policy Institute, un centro de estudios económico de corte progresista. Ron Deutsch, director ejecutivo del instituto, calificó de "refrescante" su disposición a contribuir más.

El senado de Nueva York, republicano, se opone. Su propuesta enfrenta importantes obstáculos políticos en el parlamento estatal. Aunque la mayoría demócrata de la cámara tiene su propio plan para aumentar los impuestos a los adinerados, el senado controlado por los republicanos se opone a la idea. Los legisladores están negociando ahora los detalles del presupuesto estatal, que esperan tener listo para el 1 de abril.

"Apoyan impuestos más altos sobre sí mismos para que el estado pueda financiar las crecientes necesidades de infraestructuras físicas y humanas y tener ingresos adecuados para afrontar los recortes federales pendientes", explicó. Una carta similar enviada el año pasado fue ignorada por los legisladores.

En la carta, los 80 millonarios dicen que "como neoyorquinos que han contribuido y se beneficiaron de la vitalidad económica de nuestro estado, tenemos la capacidad y la responsabilidad de pagar nuestra parte justa. Bien podemos darnos el lujo de pagar nuestros impuestos corrientes, y podemos darnos el lujo de pagar aún más. a largo plazo la prosperidad económica de nuestro estado depende de fuertes inversiones en nuestra gente y nuestras comunidades.

El adicional de 2.000 millones de dólares recaudados en virtud de una ampliación al impuesto de millonarios podría utilizarse para invertir en nuestras escuelas e infraestructura, frente a los niveles récord del estado de la falta de vivienda, el hambre y la pobreza, y una mejor posición de nuestro estado para manejar el impacto de cualquier próximos recortes de fondos federales", explican.

Los millonarios justifican por qué pagar más impuestos

Kaplan y su esposa, Anne Hess, fueron algunos de los firmantes de una carta que, organizada por Riqueza Responsable en 2009, llamó a un impuesto adicional sobre los ingresos superiores para abordar que entonces había un déficit de 15.000 millones de dólares en el presupuesto de Nueva York. La carta condujo al primer impuesto adicional de ingresos en el Estado de Nueva York, que se amplió en 2011 en forma de impuestos a los millonarios actuales.

David A. Levine, de Manhattan, ex economista jefe de Alliance Bernstein (en ese momento llamado Sanford C. Bernstein & Co.), declaró: "Estoy entre los muchos neoyorquinos en el 1% cuyos ingresos proceden en su totalidad de las inversiones financieras. Tiene perfecto sentido que debería pagar una tasa significativamente mayor que las personas de clase media y clase de trabajo. Y yo creo que debería pagar una tasa marginal más alta que lo hago bajo el impuesto a los millonarios actuales ' ".

Eileen Fisher, fundador de la compañía de ropa Eileen Fisher en Irvington, Nueva York, dijo: "Creo que aquellos de nosotros la suerte de encontrarnos en la parte superior del 1% de los ingresos tienen una responsabilidad particular para apoyar a que la infraestructura pública. Apoyo incondicionalmente la ampliación y el fortalecimiento de impuestos a los millonarios actuales 'en Nueva York ".

Dal LaMagna: "En última instancia nos beneficiaremos de pagar más impuestos"

Dal LaMagna, Fundador de Tweezerman Corporation, y actualmente presidente y CEO de IceStoneUSA, dijo: "Los empresarios serios entienden que es esencial para Nueva York para hacer inversiones consistentes en nuestra infraestructura, medio ambiente, y la fuerza de trabajo si queremos que el crecimiento económico, y este tipo de la inversión del gobierno ayuda a hacer posible el éxito del negocio. En última instancia nos beneficiamos de pagar nuestra parte justa de impuestos ".

Sophie Robinson, de 28 años de edad heredera y directora de documentales, dijo, "Nueva York tiene la mayor desigualdad en la nación, sin embargo, no proporciona adecuadamente para los más necesitados. Para mí, el impuesto a los millonarios 'es una simple cuestión de equidad. Pagar un 2-3% adicional sobre mis ingresos al Estado de Nueva York no afecta a mi nivel de vida. Sin embargo, tener ingresos fiscales suficientes para invertir en el transporte público, la infraestructura, parques y servicios sociales para los que están luchando hace de Nueva York un mejor lugar para todos nosotros ".