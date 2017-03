Pinedo: “La educación en Argentina es una catástrofe”

El presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que "la educación en la Argentina es una catástrofe" al referirse la Marcha Federal Docente que confluyó el miércoles en la Plaza de Mayo desde distintos puntos del país y tras varias jornadas de paro, en demanda de la convocatoria a la paritaria nacional para el sector.

Pinedo admitió que "son marchas importantes las que hubo en los últimos tiempos y hay una situación social grave en Argentina" aunque "estas dos cosas se alimentan unas con otras".

El presidente provisional consideró luego que "por supuesto, hay mucha política en medio" e insistió en que "la educación en la Argentina es una catástrofe, es probablemente la peor catástrofe".

"El 98 por ciento no tienen comprensión de texto, el 70 por ciento no hace las operaciones matemáticas básicas, es una catástrofe y hay que resolver este tema", enfatizó en sustento de su afirmación.

"Nosotros queremos cambiar la educación argentina porque esa educación hace que los chicos no tengan proyección, hay que revolucionar esta situación", definió.

El legislador se refirió también a la entrevista que la conductora Mirtha Legrand le realizó al presidente Mauricio Macri, el fin de semana último.

"Es una opinión, que Mirtha diga que el Presidente no ve la realidad me molesta. Porque molesta el clisé de decir que el Presidente no ve la realidad o que trabaja para sus amigos, son cosas demasiado burdas e irrespetuosas", dijo.

"En definitiva, fue una frase más porque el Presidente tiene alguna información más que la que tiene Mirtha, a mi me parece", finalizó con ironía.