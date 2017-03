Borghi: "Sampaoli es un desastre en la parte humana"

Claudio Borghi descalificó duramente a Jorge Sampaoli, su sucesor al frente del seleccionado chileno de fútbol, al recordar que cuando se produjo el 'cambio de mando' llegó el distanciamiento, ya que el 'Bichi' acusó al casildense de hacer lobby para reemplazarlo cuando él aún estaba en el cargo.

"Afortunadamente no tengo relación con Sampaoli, porque en la parte humana es un desastre", sentenció hoy Borghi a Fox Sports recordando los tensos días que se vivieron a fines de 2012, cuando se confirmó su salida de la 'Roja' y se informó que lo relevaría Sampaoli, que por entonces venía de ser campeón local y de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

"A mí me preguntan siempre por Sampaoli y digo que lo divido en dos. La parte deportiva es extraordinaria, fabulosa, gloriosa para Chile, pero en lo humano es todo lo contrario", enfatizó.

Borghi aseguró que mientras él todavía estaba en el cargo, Sampaoli se reunió con el presidente de la Federación Chilena para ocupar su lugar y dio un ejemplo de su accionar. "Si el quiere tu lugar, lo que hace es llamar y preguntar cuanto ganás. Si vos le decís por caso 100, él le dice al que manda: yo se lo hago por 30. Y eso en el fútbol no está bien. En realidad en ningún trabajo está bien", advirtió.

"No me gusta la palabra código en el fútbol porque me da la sensación de que hablamos de mafia, pero hablo de una ética profesional deportiva que el tipo no cumple", explicó el director técnico que tuvo su último trabajo en Liga Deportiva Universitaria, de Quito, Ecuador, el año pasado, y confió que para "después de junio" tiene un "lindo ofrecimiento de Perú".

Jorge Sampaoli está actualmente en el Sevilla tras conquistar por primera vez en la historia de Chile la Copa América. Su apellido sonó como una opción para la selección argentina y en el último tiempo estuvo en el radar del Barcelona para reemplazar a Luis Enrique, aunque finalmente fue descartado.