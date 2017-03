Lombardi: “En el recital del Indio Solari no se cuidó a la gente”

En el evento por el lanzamiento de la nueva programación de Nacional Rock, el ministro de Contenidos y Medios Públicos, Hernán Lombardi habló con Exitoina.com y se refirió a la tragedia en el recital del Indio Solari en Olavarria y sobre la polémica con el desplazamiento de Pablo Echarri de la miniserie sobre Sandro.

“Los argentinos tenemos que cuidarnos mucho más entre nosotros. Tenemos que bajar el nivel de agresión que tenemos entre todos y cuidar al otro como parte de nosotros mismos. Siento que, en como se organizo, no se cuidó a la gente, ese maravilloso público que tiene el Indio”, sentenció Lombardi en relación a los dos muertos en pleno show del ex líder de Los redonditos de Ricota.

A su vez, el ministro se refirió al nuevo trabajo discográfico de Charly García: “Estoy gratamente emocionado con el nuevo disco. Me puse a tuitear como loco cuando me enteré. Es genial que alguien que estuvo tantas veces al borde de todos los infiernos vuelva y escriba La maquina de ser feliz. Su música es conmovedora”.

La TV Pública y los actores K. Hernán Lombardi aprovechó para referirse al estado del canal nacional estatal y el desembarco de Supermax, una miniserie que podrá verse desde el 4 de abril.

“Ahora aparecen las ficciones. El lunes que viene presentamos una que hicimos en coproducción con Globo, y es genial poder tener nuevamente ficción hecha por la TV Pública y que se pueda exportar el mundo”, expreso.

“En la TV Pública todas las voces se expresan. No me gusta pensar que hay actores K y no K. Si hay gente que adhirió en los últimos años y también tiene su voz. Hay gente que adhirió al kirchnerismo de muy buena fe, por sus ideas, pero hay otros que se beneficiaron malamente. No hay que meter a todos en la misma bolsa”, señaló.

Por último, Lombardi se refirió al estado de Mamá corazón, la ficción que realiza Andrea del Boca y que aún no pudo ser terminada. “Esta todo judicializado. Por lo que puedo saber, se unificó la causa y esta avanzando”

Por Hernán Soto | Twitter: @hernangsoto