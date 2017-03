Se viene una semana…¡a puro rock!

Los viñedos de Valle de Uco que conforman en Clos de los Siete ya se preparan para vivir el mejor rock nacional. Y es que la Bodega Monteviejo celebrará un año más -su séptimo para ser más precisos- del exitoso festival de música a cielo abierto “Wine Rock”.

Esperando que llegue finalmente el 15 de abril -fecha en la cual se realizará este gran evento dedicado a lo mejor del rock local y nacional con grandes músicos referentes absolutos de distintas décadas-, se dio a conocer parte de lo que se podrá vivir en el Wine Rock y todas las actividades que desde este año, se llevarán a cabo dentro del marco de la “Semana del Rock”.

El hotel Park Hyatt Mendoza ofició de anfitrión para una conferencia de prensa la cual permitió que de una forma muy descontracturada y amena al cien por ciento, Marcelo Pelleriti -organizador de Wine Rock-, junto a Leandro Livschitz, gerente general del hotel, Gabriela Nafissi, creadora e impulsora del espacio Plus + Arte y el invitado especial del encuentro, el músico Kevin Johansen, compartieran con el público en qué consistirá esta Semana del Rock que se podrá disfrutar desde el 5 de abril para finalizar “a todo rock”, el sábado 15 en Monteviejo.

Gabriela Nafissi, Leandro Livschitz, Marcelo Pelleriti y Kevin Johansen, durante la presentación de la Semana del Rock.



Rock, arte, vinos y la mejor gastronomía

El calendario de actividades que propondrá la Semana del Rock involucrará tanto al hotel Park Hyatt de Mendoza como el de Buenos Aires y a la bodega Monteviejo; los tres y de forma sinérgica, buscarán fusionar y promocionar a la industria vitivinícola del país, junto con la gastronomía, el arte y, por supuesto, con la música.

“La gastronomía, el mejor vino de la Argentina, el arte y la música con el rock si bien son actividades diferentes que se vienen haciendo tradicionalmente en Mendoza a través del Wine Rock, el Masters of Foods & Wine y Plus + Arte, este año se unieron para hacer esta semana la cual creemos que será muy importante para Mendoza y para su turismo, justamente para que se genere algo que aún no existe ni en Argentina ni en el mundo”, expresó Leandro Livschitz durante la presentación.

“Vinos de autor”: parte de los vinos de músicos argentinos que se degustaron durante la presentación de la “Semana del Rock”.



Lo que se vivirá a lo largo de una semana

Así, la semana comenzará el 5 de abril con degustación de vinos de los artistas del rock en el exclusivo Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires; mientras que el 6, se realizará una cena en Duhau Restaurante & Vinoteca con artistas invitados del Wine Rock.

El 10 de abril, ya en Mendoza, “Plus + Arte”, el espacio a cargo de Gabriela Nafissi, presentará una muestra fotográfica de Celeste Urreaga en Park Hyatt. La particularidad de esta muestra, es que se buscó retratar a todos los artistas que participaron del Wine Rock. Asimismo, el reconocido humorista gráfico argentino “Tinte”, presentará su disco -de forma inédita- llamado “Canciones dibujadas”.

Finalmente, el 11 de abril con un exclusivo Cocktail Open House se dará inicio al “Rock Edition de Masters of Food & Wine”. Este será un evento de gastronomía y vinos que ha logrado convertirse en un verdadero ícono del universo gourmet al reunir en un solo lugar, a los mejores chefs nacionales e internacionales junto a prestigiosos sommeliers de todo el mundo. Este año, y dentro de la connotación que le da estar inserto en la Semana del Rock, el evento tendrá la particularidad que los platos que se podrán degustar girarán en torno a la temática rockera. Sin duda, ¡todo un desafío y sorpresa que habrá que ver…y probar!

Por su parte, el 12 de abril se presentará en el hotel cinco estrellas “Los vinos de los artistas del Rock” junto al enólogo Marcelo Pelleriti. En tanto que el jueves 13, un “Meet & Greet” sorprenderá a los invitados junto a un músico del Wine Rock -aún sin revelar quién será- en Park Hyatt Mendoza.

Un día previo al gran festival Wine Rock, la bodega Monteviejo recibirá a los amantes del arte en su espacio para la inauguración de su tradicional muestra “Plus + Arte”. En este sentido, Gabriela Nafissi expresó: “En su quinta edición, Plus + Arte es la cosecha de todo el trabajo cultural artístico que se ha realizado en la bodega Monteviejo con el proyecto Reencarnaciones junto a otras propuestas de gran importancia”.

Marcelo Pelleriti reconocido enólogo y “rockero” por hobbie, también comentó sobre las novedades que en esta séptima edición traerá a este espectacular escenario entre viñedos, como es el Wine Rock.

“Algo que nació con un asadito de fin de cosecha entre amigos y 'rockeandola', hoy ha llegado a ser un evento importante en Mendoza. Este año, contaremos con los artistas fundadores, Don Jaime Torres, Los Pericos, Catupecu Machu, entre otros. Además, dentro de las grandes novedades, y más allá de la amistad que nos une, el escenario de Wine Rock contará con Los Enanitos Verdes quienes estarán presentes por primera vez luego de coordinar sus agendas además de Kevin Johansen y su banda “Los de Nada”, expresó Pelleriti.

Asimismo, y tras el fanatismo que la pequeña Rafaela, hija de Marcelo y Gabriela (Nafissi), estarán participando como los únicos músicos mendocinos Paula Neder, Maluco y Sebastián Garay. ¡Un orgullo para la provincia!

Maluco, Paula Neder y Sebastián Garay: los músicos mendocinos que participarán en el escenario de Wine Rock.



Kevin Johansen, “la novedad del evento”

Invitado de manera especial por Rano Sarbach y Marcelo Pelleriti, el carismático músico se hizo presente en Mendoza para la presentación de la Semana del Rock en Hyatt.

Kevin Johansen en Park Hyatt Mendoza

“Un verdadero ‘lujazo’ estar acá y participar en el Wine Rock por primera vez junto con la banda The Nada con la cual estamos hace 15 años”, expresó entusiasmado Kevin.

ElSol.com.ar entrevistó de forma exclusiva al músico junto a Marcelo Pelleriti. Las sorpresas que presentará en Wine Rock, su amistad con Marcelo y un posible vino de su autoría; en la simpática charla que nos brindó.

Gastronomía del más alto nivel, vinos premium, arte y toda la música, en una semana que promete ¡rockearla! Para agendar.